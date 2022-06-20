Найдены кости ихтиозавра возрастом 230 миллионов лет

На берегу острова Русский во Владивостоке студенты-биологи обнаружили два фрагмента ребер ихтиозавра возрастом 230–240 миллионов лет. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщил представитель Приморского океанариума.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

"Студенты-биологи, которые проходили практику на острове Русском, случайно нашли два фрагмента скелета ихтиозавра — два фрагмента ребер. Предположительный возраст находки — 230–240 миллионов лет",

— отметил он.

Стало известно, что на данный момент находка доставлена в океанариум. Было принято решение оставить ее в технических помещениях, где с фрагментами костей производят манипуляции для дальнейшей работы. Сейчас ее не планируют выставлять, поскольку порода достаточно хрупкая.

Помимо этого, представители океанариума для изучения останков пригласили во Владивосток специалистов по древним рептилиям. После этого находка займет место в экспозиции Приморского океанариума, сообщает РИА Новости.