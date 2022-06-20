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1 час назад

Кости ихтиозавра возрастом 230 миллионов лет нашли на острове Русском

Вечерняя Москва

На берегу острова Русский во Владивостоке студенты-биологи обнаружили два фрагмента ребер ихтиозавра возрастом 230–240 миллионов лет. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщил представитель Приморского океанариума.

Найдены кости ихтиозавра возрастом 230 миллионов лет
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

"Студенты-биологи, которые проходили практику на острове Русском, случайно нашли два фрагмента скелета ихтиозавра — два фрагмента ребер. Предположительный возраст находки — 230–240 миллионов лет",

— отметил он.

Стало известно, что на данный момент находка доставлена в океанариум. Было принято решение оставить ее в технических помещениях, где с фрагментами костей производят манипуляции для дальнейшей работы. Сейчас ее не планируют выставлять, поскольку порода достаточно хрупкая.

Помимо этого, представители океанариума для изучения останков пригласили во Владивосток специалистов по древним рептилиям. После этого находка займет место в экспозиции Приморского океанариума, сообщает РИА Новости.

В начале марта ученый из Фольклорного общества Окаямы Хироси Киносита рассказал о начале пристального изучения таинственного 30-сантиметрового существа, якобы пойманного в Тихом океане у острова Сикоку между 1736 и 1741 годом. Также ученым рядом с местом раскопок удалось обнаружить и историческое письмо, которое датируется от 1903 года. Предполагается, что оно принадлежит предыдущему владельцу экспоната.

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