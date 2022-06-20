В США девочка заработала $11 млн в 11 лет благодаря бизнесу

Микаила Ульмер рассказала, что занялась собственным делом, когда ей исполнилось 4 года. Девочка создавала напитки по рецепту из поваренной книги, которая досталась ей от бабушки. Но она решила добавить в напиток мед, что и сделало его очень популярным. В 2016 году девочка заключила сделку с крупной фирмой, которая занялась продажами лимонада - на тот момент Микаэле было 11 лет.