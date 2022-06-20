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2 часа назад

В США девочка заработала $11 млн в 11 лет благодаря собственному бизнесу

Газета.Ru

Девочка-подросток заработала миллионы долларов, открыв бизнес по производству лимонада. Об этом сообщает The Mirror.

В США девочка заработала $11 млн в 11 лет благодаря бизнесу
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Микаила Ульмер рассказала, что занялась собственным делом, когда ей исполнилось 4 года. Девочка создавала напитки по рецепту из поваренной книги, которая досталась ей от бабушки. Но она решила добавить в напиток мед, что и сделало его очень популярным. В 2016 году девочка заключила сделку с крупной фирмой, которая занялась продажами лимонада - на тот момент Микаэле было 11 лет.

Продукт начали покупать жители многих штатов, напиток можно было найти в 1500 магазинах, предпринимательница заработала $11 млн.

"Я не думаю, что есть какие-либо конкретные рекомендации для старта бизнеса. Но если вы не горите своей идеей, вам будет трудно оставаться вовлеченным в работу, необходимую для развития. Поверьте, вам придется очень много работать", - подчеркнула девочка.

После этого Микаэла запустила линию бальзамов для губ и написала собственную книгу — все это она успела сделать до окончания школы. Десятую часть от прибыли девочка передает в фонды спасения пчел. Сейчас ей 17 лет, и ее бизнес продолжает расти.

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