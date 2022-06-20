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1 час назад

Как хотели переименовать Москву

Мария Кимакович

Всем известно, что в Советском Союзе активно переименовывали многие города, но мало кто знает, что и Москву могла постигнуть та же участь. В честь кого хотели назвать столицу и почему этого не произошло, читайте в материале «Рамблера».

Как хотели переименовать Москву
Фото: unsplashunsplash

Впервые идея поменять название столицы появилась через три года после смерти Владимира Ленина, в 1927 году. Советские чиновники собрали более двухсот подписей в поддержку того, чтобы Москва была названа в честь отца революции. Назвать столицу предлагали коротко и ясно — Ильич. Но Сталин, который к тому времени занимал должность Генерального секретаря ЦК РКП(б), высказался категорически против. Свою позицию он объяснил просто: в 1924 году Санкт-Петербургу уже было присвоено имя вождя (Ленинград), а два значимых города, носящие имя одного человека, Иосиф Виссарионович считал перебором. Со Сталиным мало кто пытался спорить уже тогда, поэтому от идеи переименовать столицу в итоге отказались.

Второй раз Москве захотели дать новое название в 1938 году. Идея принадлежала народному комиссару НКВД Николаю Ежову. Он предлагал переименовать столицу в Сталинодар, желая выслужиться перед Сталиным, поскольку в то время положение народного комиссара было очень шатким. Однако, Сталин ответил на это предложение отказом, понимая, что Ежов просто преследовал цель выслужиться перед ним.

Эти две попытки переименовать Москву, по свидетельствам некоторых историков, не были последними. По некоторым свидетельствам, столице предлагали сменить название еще два раза: после окончания Великой Отечественной войны и в год смерти Сталина. Москву вновь предложили назвать либо Сталинодаром, либо просто Сталиным. После войны эту инициативу вновь отверг сам Сталин, а после уже чиновники не захотели менять столице название.

Истории,Николай Ежов,
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