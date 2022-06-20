Как хотели переименовать Москву

Всем известно, что в Советском Союзе активно переименовывали многие города, но мало кто знает, что и Москву могла постигнуть та же участь. В честь кого хотели назвать столицу и почему этого не произошло, читайте в материале «Рамблера».

Фото: unsplash unsplash

Впервые идея поменять название столицы появилась через три года после смерти Владимира Ленина, в 1927 году. Советские чиновники собрали более двухсот подписей в поддержку того, чтобы Москва была названа в честь отца революции. Назвать столицу предлагали коротко и ясно — Ильич. Но Сталин, который к тому времени занимал должность Генерального секретаря ЦК РКП(б), высказался категорически против. Свою позицию он объяснил просто: в 1924 году Санкт-Петербургу уже было присвоено имя вождя (Ленинград), а два значимых города, носящие имя одного человека, Иосиф Виссарионович считал перебором. Со Сталиным мало кто пытался спорить уже тогда, поэтому от идеи переименовать столицу в итоге отказались.

Второй раз Москве захотели дать новое название в 1938 году. Идея принадлежала народному комиссару НКВД Николаю Ежову. Он предлагал переименовать столицу в Сталинодар, желая выслужиться перед Сталиным, поскольку в то время положение народного комиссара было очень шатким. Однако, Сталин ответил на это предложение отказом, понимая, что Ежов просто преследовал цель выслужиться перед ним.