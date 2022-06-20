Зачем в XIX веке кетчуп продавали в аптеках

Едва ли мы ошибемся, если скажем, что кетчуп – один из самых популярных соусов во всем мире. Мы едим его чуть ли не ежедневно с макаронами, картофелем, мясом, пельменями и не только, но мало кто знает, как появился кетчуп и уж тем более, с какой целью его продавали в аптеках.

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Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Прародиной кетчупа считается Китай. Однако изначально соус совсем не походил на тот кетчуп, к которому мы привыкли. Дело в том, что в Китае соус изготавливали из анчоусов, грецких орехов, грибов и фасоли. Также в древнем кетчупе присутствовал рассол засоленной рыбы или моллюска, специи, чеснок и вино. Томатов в нем не было.

Рецепт кетчупа ввезли в Англию из Азии в XVII веке, после чего он он подвергся трансформации. Спустя век в 1817 году в кетчуп решили добавить томаты – так появился соус, известный сейчас во всем мире.

Но и это еще не все. Кетчуп, подобно соусу маринара и томатной пасте, отличается высоким содержанием антиоксиданта ликопина. В XIX веке медик из штата Огайо Джон Кук Беннетт заявил, что кетчуп за счет своих уникальных свойств может помочь в борьбе с болезнями пищеварения. После этого кетчуп появился на полках аптек и остался там на долгие годы.