Почему птицы не падают с веток во время сна

Чтобы заснуть и хорошо выспаться, человеку необходимо полностью расслабиться. Поэтому, например, заснуть стоя нам крайне сложно. И даже если это все же получится, долго поспать не удастся: держать баланс, когда мышцы расслабляются во время сна практически невозможно. А вот у птиц все несколько иначе. Как пернатым удается не падать, если спят они, сидя на ветках, читайте в материале «Рамблера».

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Секрет в том, что птицы умеют фиксировать свои лапы, как бы блокируя мышцы. Для сна, в отличие от человека, им необходимо, чтобы мышцы были постоянно напряжены. Мышцы лап пернатых соединены с пальцами (когтями) особыми сухожилиями. Когда птица садится на ветку, происходит сокращение мышц, которые в свою очередь натягивают эти сухожилия. В результате пальцы (когти) сжимаются, крепко обхватывая ветку. Птица как бы ставит свои лапы на блокировку. Падение птицы со своей опоры исключено, поскольку пальцы (когти) птицы просто не смогут разогнуться до тех пор, пока она не перенесет свой вес с лап на крылья.

Просыпаясь, птица выпрямляется, механизм блокировки раскрывается и когти пернатого разжимаются.