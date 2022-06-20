Продавец отсудила 835 тыс. руб. за запрет носить кеды на работе

Сотрудница популярного бренда New Look выиграла суд против начальства, запретившего ей носить кроссовки во время рабочей смены. Об этом сообщает Ladbible.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Продавщица Саманта Джексон рассказала, что страдает от гиперфлексии, приводящей к болям в коленях, поэтому в качестве обуви выбрала ярко-оранжевые кеды спортивного бренда Nike.

«Мне нужна обувь с высокой степенью поддержки, чтобы я могла простоять на ногах весь день, и мои кеды идеально отвечали этому запросу»,

— уточнила она.

По словам работницы бутика, в один из дней старший менеджер Кристи Шерберн раскритиковала ее кроссовки, назвав их «ужасающими», и запретила подчиненной вновь появляться в них на рабочем месте. По этой причине последней пришлось подать жалобу на босса в суд. После двухлетних разбирательств консультант получила компенсацию в размере 12 тысяч фунтов стерлингов (835 тысяч рублей).

«Я чувствовала себя виноватым ребенком в тот день, когда менеджер отчитала меня перед всеми. К сожалению, руководство New Look никак не отреагировало на мои обращения, а нападки Шерберн продолжились. В итоге я уволилась и обратилась за помощью в суд»,

— высказалась пострадавшая.

Ретейлер New Look не давал официальных комментариев по поводу произошедшего.