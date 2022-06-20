Легенды древней Земли: крокодил в шкуре динозавра

Долгие годы палеонтология была основана на сравнении окаменелостей: если кости похожи, то их владельцы с высокой вероятностью могут быть родственниками. Такой подход, конечно, сопровождался неизбежными ошибками: то зверя неправильно соберут, то детеныша выделят в отдельный вид. С появлением молекулярной генетики, биоинформатики и компьютерной томографии арсенал палеонтологов заметно расширился. И все же и сегодня кости могут быть хорошими рассказчиками. Например, от них мы узнали о крокодилах с клювами, замаскированных под динозавров. Они вымерли из-за глобального потепления, а похожие на них динозавры остались и успешно заняли почти всю планету.

Фото: InScience InScience

Удачное невезение

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В 2006 году 24-летний студент Стерлинг Несбитт решил покопаться в окаменелостях, которые хранились в Музее естественной истории в Нью-Йорке. Он надеялся найти среди образцов, полученных неподалеку от Призрачного Ранчо (Нью-Мексико), новые окаменелости целурозавров — над их исследованием он тогда работал. К этим многочисленным тероподам относятся современные птицы. На Призрачном Ранчо их останки нашел Эдвин Колберт еще в 1947 году. Он полагал, что все найденные останки принадлежат целурозаврам, так что ни на что другое не рассчитывал. Окаменелости с места раскопок до лаборатории обычно доезжают в специальных гипсовых капсулах. То есть на месте кости поднимают прямо вместе с участком породы. Так вот, команда Колберта даже не стала вскрывать значительную часть этих капсул — настолько низкими были их ожидания.

Открыв один из футляров, Несбитт понял, что наткнулся на остатки не динозавра, а иного существа. Тогда он начал поиск других образцов, полученных в том же месте. Выяснилось, что хоть находка и была весьма похожа и по размерам, и по строению тела на целурозавра, у нее было одно важное отличие: клюв.

Любители современного искусства

Его наличие не обязательно говорит о том, что перед вами не динозавр. В конце концов, у современных динозавров клюв есть — птицы входят в эту группу. Что действительной объединяет всех динозавров-теропод, так это строение нижних конечностей и таза. Тазобедренные суставы у динозавров обращены наружу, а бедра крепятся к ним по бокам. Такое строение позволяет им стоять на двух ногах, а не пресмыкаться, как делает большинство рептилий. У находки Несбитта же тазобедренный сустав обращен вниз. И она, и целурозавры имели похожие походки и осанку, но достигнуто это было разными путями. Это отличие, а так же особенности строения голеностопного сустава, позволили Несбитту понять, что перед ним одна из райзухий — архозавров (к ним относится позднейший общий предок динозавров, крокодилов и всех их потомков) из Триасского периода. Вместе с другими видами она входит в крупную группу Круротарзов, которая включает всех архозавров, более тесно связанных с крокодилами, нежели чем с птицами и другими динозаврами.

Новый вид назвали Effigia okeeffeae в честь Джорджии О’Киф, известной американской художницы-модернистки, которая долгие года жила среди пустынных пейзажей Призрачного Ранчо. За сотни миллионов лет до нее райзухии были здесь доминирующей группой животных. Если для динозавров период расцвета — это юрский период, то для райзухий — триасский. Первые, правда, существовали уже тогда, но были еще совсем молоды и не слишком разнообразны. В то время для райзухий динозавры были тем же, чем млекопитающие станут для них в юрском периоде — мелкими, но иногда вкусными дрожащими тварями.

Проклятие крокодила

Причина, по которой эффигия была так похожа на целурозавров — конвергентная эволюция, при которой виды, проживающие в похожей среде, обзаводятся похожими приспособлениями к ней. Другие примеры такого типа эволюционного процесса — обтекаемая форма тела у рыб, морских млекопитающих и морских птиц, мордочки с масками у енотов и енотовидных собак и виверры фосса, настолько похожей на кошку, что ее долго к ним и относили.

Поэтому одни райзухии ходили и бегали как динозавры, смотрели такими же глазами, отмахивались от сородичей похожими лапками, ели примерно те же растения, что и орнитомимиды. Другие были похожи на велоцирапторов и охотились на мелких млекопитающих и динозавров. Таким образом, райзухии были очень разнообразной группой, занявшей многие экологические ниши. И распространенной — их находят на всех континентах, кроме Антарктиды и Австралии.