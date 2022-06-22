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1 час назад

Девушка подалась в порно ради путешествий по миру и поделилась опытом

Lenta.ru

Девушка из бразильского города Сан-Паулу подалась в порно ради путешествий по миру, о которых мечтала с детства. Своим опытом она поделилась с The Daily Star.

Девушка подалась в порно ради путешествий по миру
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам 23-летней Черри Адамс (Cherry Adams), раньше она никогда не была за рубежом, но однажды решила отправиться в турне по странам Латинской Америки вместе с женихом.

Тогда бразильянка решила снимать порноролики с возлюбленным в красивых локациях и выкладывать их за деньги в сеть. Например, несколько сцен пара записала в водопаде, но впоследствии они планируют создавать контент в более экзотических местах, чтобы «добавить драматургии».

«Я буду сниматься где угодно и когда угодно. Мне нравится идея заняться сексом в снегу, но я боюсь замерзнуть»,

— пошутила Адамс. При этом, как рассказала актриса, единственное, чего она опасается — нарушить законы другой страны из-за съемок в неположенных местах.

Как сообщает издание, блогерша начала снимать подобные ролики по совету одного из друзей еще до того, как отправилась в путешествие. Туристка отмечает, что ее семья и знакомые полностью поддержали ее затею.

Ранее британская пара бросила рутинную работу ради жизни мечты и научилась зарабатывать миллионы. Для этого возлюбленные купили фургон и завели сайт, на котором рассказывают о своих поездках по миру.

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