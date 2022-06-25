Чем турецкие свадьбы отличаются от российских

Хотя Турция светская страна и по воле Ататюрка выбрала европейский путь развития, турки сохраняют свои уникальные традиции. Последние особенно ярко проявляются в свадебных обрядах. Подробности — в статье «Рамблера».

Фото: Кадр из сериала «Ветреный» Кадр из сериала «Ветреный»

Для начала нужно понимать, что области страны неоднородны в своих обычаях. Стамбул, юг и запад Турции более европеизированные регионы, Анкара, север и восток — более консервативны в своих традициях. Но в любом случае одобрение родителей и вообще семьи при заключении брака все еще играет большую роль. Даже если родители не прониклись теплыми чувствами к зятю или невестке, формальное согласие должно быть. Брак с человеком, которого отвергла вся родня, может стать причиной многолетнего разрыва семейных связей.

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В традиционном комплексе свадебных обычаев родители играют главную роль. Все начинается со смотрин, которые маскируются под дружескую встречу, чтобы избежать неловкости, если семьи не найдут общий язык. В больших городах молодые люди могут познакомиться и без участия родни, а в провинции сложнее завязать неформальные отношения и сохранить свою репутацию.

Обычно мужчина приходит в дом потенциальной невесты в сопровождении матери или других старших родственниц. Они приносят с собой цветы и шоколад. Семья девушки встречает гостей чаем и сладостями, в идеале приготовленными руками невесты. Хозяева и гости общаются на отвлеченные темы, цель визита — дать возможность мужчине и женщине посмотреть друг на друга. Некоторое время спустя девушка подает кофе.

Раньше сладкий напиток означал согласие девушки, соленый или несладкий — отказ, а сахар на блюдце — предложение взять паузу в этом вопросе. Сейчас соленый напиток может быть проверкой чувств мужчины. Он в любом случае должен с благодарностью его выпить. После светской беседы все расходятся. Смотрины ни к чему не обязывают.

Если жених и невеста друг другу понравились, а семьи положительно оценили этот союз, следует уже официальное сватовство. На этом этапе подключаются мужчины. Отец или дядя жениха приходит к семье невесты. Семьи оформляют официальное согласие на брак, обсуждают траты на свадьбу, размер дара невесте и ее приданое, а также другие финансовые тонкости. Калым как традиция уже уходит в прошлое, однако матери девушки принято дарить дорогой подарок или некоторую сумму. В конце встречи жених преподносит девушке кольцо и платок с золотой и серебряной вышивкой.

Во время сватовства жених демонстрирует свою финансовую состоятельность и готовность достойно обеспечивать будущую семью. Поэтому турецкие мужчины редко женятся рано — сначала нужно встать на ноги. Впрочем, на церемонии сватовства жених присутствует далеко не всегда, его интересы представляют отец и другие родственники-мужчины.

Затем торжественно празднуется помолвка («nişan»). Это не менее важное торжество, чем сама свадьба. Обычно помолвку отмечают в доме невесты, но могут снять зал в ресторане или небольшой отель — это зависит от степени консервативности и возможностей родителей. При этом церемонию оплачивает сторона жениха. Впрочем, в настоящее время расходы обычно делят поровну: помолвку организуют за счет семьи невесты, а свадьбу — за счет жениха.

Невеста встречает гостей в красивом платье, присутствующие приносят подарки — украшения и деньги. Родственники жениха надевают на девушку золото и другие драгоценности. Затем будущие муж и жена произносят обручальную клятву и обмениваются кольцами, связанными красной лентой. Эти кольца потом и будут носить супруги. А вот обмен кольцами на самой свадьбе не предусмотрен.

В консервативных семьях кольца надевает им старший из родичей жениха, и он же разрезает ленту. Часть ленты останется у молодоженов, часть разрезают на лоскутки и раздают присутствующим незамужним девушкам — считается, что так они быстрее выйдут замуж.

В провинции статус помолвленных позволяет жениху и невесте более свободно встречаться и общаться, в Стамбуле и других мегаполисах они даже могут съехаться и жить вместе. Хотя последнее все-таки не приветствуется. Помолвка не имеет четко установленных сроков и может длиться и несколько месяцев, и несколько лет. Разрыв помолвки возможен, хотя и не одобряется. Если это происходит по желанию невесты, то она должна вернуть все подарки жениха и его родни. Если по желанию жениха, то украшения и другие ценные дары остаются у девушки.

Перед свадьбой родители невесты дарят жениху дорогие часы, а родители жениха покупают для невесты постельное белье, посуду и другие необходимые для дома вещи. Но это нестрогое правило, и семьи могут договориться заранее, что каждая сторона оплачивает эти вещи своему ребенку.

Свадьбу обычно отмечают в четверг, но это необязательно. Однако приготовления начинаются за три дня до церемонии. В первый день приданое девушки перевозят в дом, где будут жить молодожены. Во вторник невеста отправляется в хаммам вместе с подругами и родственницами. Вечером следующего дня в доме невесты устраивается «Ночь хны» — своеобразный девичник.

Кадр из сериала «Великолепный век»

Для этого ритуала невеста надевает красное платье, вышитое золотом, и красную же фату, украшенную блестящей нитью. На торжество приглашают подруг девушки, замужних и незамужних родственниц и будущую свекровь. Раньше присутствие жениха на вечере было строго запрещено, но сейчас делают по-разному. Невеста идет со свечами в руках по шелковой ткани, которую расстилает мать жениха. Во время процессии девушки осыпают ее монетами, которые символизируют благополучие в браке. Невеста в знак почтения целует руку будущей свекрови и усаживается на высокие подушки или просто в кресло в центре комнаты.

Под заунывные народные песни невеста прощается с родным домом, другие девушки тоже грустят. Впрочем, печаль не мешает поглощать чай, кофе, фрукты и турецкие сладости вроде пахлавы. Когда девушка начинает рыдать, то в комнату вносят хну в медной или серебряной чаше. Мать жениха просит невесту раскрыть ладони и кладет золотые монеты — на счастье. Иногда вместо монет используют браслеты. Затем хной расписывают руки и ноги невесты. Кроме национальных орнаментов в узоры вписывают и инициалы жениха.

Причем хну должна приготовить женщина, чьи родители живы, а сама она счастлива в браке. Она же и наносит узоры. Рисунки из хны считались талисманом на долгую и счастливую жизнь. Чтобы сохранить красивые рисунки, после росписи невеста надевала красные перчатки. Незамужние девушки также могли нанести на свои руки узоры, чтобы удачно выйти замуж. Кстати, в блюде с хной тоже прятали монету. Девушка, которая находила ее первой, по поверью, выйдет замуж быстрее всех.

На следующий день начиналась непосредственно сама свадьба. Утром жених и его родня устанавливали свадебный флаг. Знамя вывешивали в доме, где будут жить новобрачные, или же в доме семьи жениха.

Платье для невесты выбирал и оплачивал жених. Если он придерживался консервативных взглядов, то такое платье обычно полностью закрытое. Вместо фаты — платок. Традиционное платье украшено вышивкой, бисером, камнями, жемчугом. Приверженцы европейских традиций выбирают более открытые наряды, обнажающие плечи, руки, ноги, а иногда и спину.

Под влиянием западной моды турчанки все чаще выходят замуж в белых платьях, но традиционные свадебные платья в Турции обычно яркие и цветные — красные, золотые, зеленые.

Кадр из сериала «Курт Сеит и Александра»

Традиционная деталь — красный пояс или лента, символизировавшие невинность девушки. В наше время, впрочем, она является просто данью традиции. Однако в некоторых восточных регионах Турции чистота новобрачной по-прежнему важное условие. Волосы невесты украшают золотыми и серебряными нитями. На подошвах свадебных туфель пишут имена всех незамужних подруг и родственниц, приглашенных на торжество. Какое имя сотрется первым в конце вечера, та девушка первой выйдет замуж.

Жених и его друзья забирают невесту из дома, а сейчас чаще из салона красоты под бой барабанов. В деревне девушка до сих пор едет не на машине, а на лошади. У новобрачных в Турции не принято устраивать фотосессии в памятных местах, так что после религиозной или светской регистрации брака молодожены отправляются в ресторан или дом, где будет проходить торжество.

Там их встречают родители жениха, которые надевают на невесту ожерелье из монет — символ богатства молодой семьи. В свою очередь родственники невесты должны подарить матери жениха венок из красных цветов.

Любопытно, что турецкие свадьбы не предусматривают обильного застолья. Стол ограничивается легкими закусками (орехи, фрукты, чипсы) сладостями и безалкогольными напитками. В деревне пир будет более сытным, хотя рассчитывать на кулинарные изыски не стоит. Молодожены исполняют традиционный танец под звуки национальных инструментов — уда, зурны, кеменче и других. После жениха и невесты начинают танцевать и другие гости. Обычно на свадьбу приглашают ансамбль музыкантов, но в мегаполисах могут веселиться и под эстрадные песни или пригласить исполнительниц танца живота. Обычно на турецкой свадьбе несколько сотен гостей, причем для приглашения необязательно даже знать жениха и невесту лично. В небольших городах на свадьбу вообще может попасть каждый желающий.

Свадьба может продолжаться до глубокой ночи. В конце гости начинают дарить подарки новобрачным, которые стоят на возвышении со специальной лентой. К ней гости крепят купюры и украшения. Самые близкие люди преподносят самые дорогие подарки.

Кстати, свадебный торт очень часто пластиковый, а внутри него прячут обыкновенный бисквит, который и разрезают молодожены, прежде чем покинуть свадьбу.