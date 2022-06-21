21 июня: что происходит в день летнего солнцестояния

В 2022 году день летнего солнцестояния выпал на 21 июня. О том, что можно и нельзя делать, читайте в материале "Рамблера".

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Самый длинный день и самая короткая ночь в этом году пришлась на 21 июня. с 22 июня темное время суток будет увеличиваться, а продолжительность дня, наоборот, станет уменьшаться.

Что говорит астрология и приметы

Астрологи объясняют, что в году есть 4 «солнечные точки», указывающие смену времен года.

Среди них Зимнее солнцестояние, Весеннее равноденствие, Летнее солнцестояние и Осеннее равноденствие.

"Считалось, что именно в день летнего солнцестояния на Северном полушарии Земли сконцентрировано наибольшее количество светлых и добрых сил, которые обязательно помогут человеку, если к ним обратиться с просьбой. Поэтому помыслы, желания и просьбы должны быть благочестивыми и положительными. Во многих народах праздник сопровождался разными обрядами: молениями, играми, соревнованиями, скачками, танцами, гаданиями, привлечением суженого", — приводит Life.ru комментарий астролога Ольги Архангельской.

21 июня солнце переходит из Близнецов в знак Рака, а он тесно связан в астрологии с понятиями семьи, рода, детей и домашнего очага. Поэтому раньше было принято В День летнего солнцестояния проводить обряды и гадания на тему брака и семьи.

В этот день астрологи рекомендуют как можно больше контактировать с природой, проводить время на солнце, у воды, а также уделить время семье с собраться с родными.

Этот день считается энергетически очень мощным, поэтому рекомендуется загадывать желания, благодарить любимых и самим пытаться помогать. А вот негативить сегодня не стоит.