Китоврас, волколак и банник: в каких существ верили славяне

Важнейший пласт культуры любого народа – это быт, обычаи и верования предков. Как известно, до принятия христианства славяне были язычниками. После крещения Руси остатки прежних представлений о мире фрагментарно сохранились в народной культуре и суевериях. О мифологии дохристианской Руси достоверно известно не так уж много: подлинных языческих текстов практически не сохранилось, непоправимый урон устной культуре нанесло татаро-монгольское иго. Тем не менее информация о домовых, леших, водяных, русалках и кикиморах прошла сквозь века. В Средневековье к ним присоединились другие удивительные существа из европейских бестиариев, например единороги. 2022 год был объявлен Годом народного творчества и культурного наследия в Содружестве Независимых Государств, на этот раз Mir24.tv рассказывает о не самых известных фантастических существах, в которых верили на Руси.

Фото: Мир24 Мир24

КИТОВРАС

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В русских апокрифах в XIV веке появилось такое существо, как Китоврас – получеловек-полуконь с крыльями. Центральной фигурой сказаний, в которых появляется этот «кентавр», является царь Соломон. Китоврас то выступает его братом и сподвижником, то врагом и соперником. Так, одно из апокрифических сказаний XV века, «Палеи», рассказывает о строительстве храма, в котором должен храниться «ковчег завета».

Огромное количество камней 70 тысяч рабочих перенесли с горы Офил, когда Соломон вдруг понял, что у него нет приспособления, с помощью которого можно тесать и резать камни. Секретом такого приспособления владел только Китоврас, обитавший в пустыне. Чудовище хитростью опоили вином и пленили, так Соломон узнал секрет перьев чудесной птицы Страфиль. Семь лет Китоврас оставался в царстве Соломона, пока однажды царь не начал похваляться, что, будучи человеком, сумел пленить такого мощного зверя. На что Китоврас ответил: «Силу мою, Соломон, ты еще не видел. Если хочешь узнать ее, сними с меня узду и дай мне с руки твоей перстень».

Так Соломон и сделал, тогда Китоврас проглотил перстень, расправил крылья и закинул царя на самый конец земли. Эту сцену можно увидеть в декоре Васильевых врат Троицкого собора в городе Александрове.

Исследователи видят истоки образа Китовраса в древнеиндийской мифологии, где было такое же существо, называвшееся Гандарву. В индийских легендах Гандарвы – это темные демонические сущности, способные принимать любой облик, вызывать волшебным пением морских чудовищ и таким образом топить корабли. По мнению автора учебника «Славянская мифология» Галины Беляковой, на Руси Китоврас превратился в Полкана:

«Введя коня-человека в число своих героев, наши предки наделили богатыря собственными достоинствами: утратив крылья и злую силу, он стал мужественным и благородным, сильным и смелым. Он вошел в самые популярные сказки, сражаясь бок о бок с Бовой Королевичем и Ерусланом Лазаревичем. Конь-человек в этих широко распространенных сказках описывается так: «Сильный богатырь, а имя ему Полкан, по пояс – песьи ноги, а от пояса, что и прочий человек, а скачет он каждый скок по семь верст».

ВОЛКОЛАК

Волколак, волкодлак, волкулак – в верованиях практически всех славянских народов присутствовал оборотень, принимающий образ волка. Сохранились разные варианты того, как можно отличить волколака от обычного волка. В Калужской губернии верили, что у оборотней колени задних ног повернуты вперед, а не назад, как у животного. В Смоленской – что у оборотня человеческое отражение. В Полесье предлагалось определять по запаху, в Гомельской области – по тени.

Оборотнями умели становиться колдуны, они же могли «оборачивать» других людей. Верили даже, что колдун или ведьма способны превратить в волков целую свадьбу. Обратиться в волколака, верили славяне, можно и добровольно: для этого надо произнести заклинание и совершить определенное действие, например перекувыркнуться, перепрыгнуть или перешагнуть через лезвия ножей или топора, коромысло, ухват, перекресток, нагнутую березу и т.п. Те же действия в обратном порядке – чтобы вернуться в прежний вид.

Исследовательница Александра Баркова в книге «Славянские мифы: от Велеса и Мокоши до птицы Сирин и Ивана Купалы» утверждает, что волки и медведи считались на Руси наиболее сильными животными в магическом плане. Один из вариантов истоков мифа о волколаках – древние тотемические верования и обряды юношеской инициации, отраженные, например, в сказке о семи богатырях:

«…юношей уводили в лес, подвергали там беспощадным пыткам, слабые при этих пытках погибали (общество все рано не смогло бы прокормить слабых мужчин), а выжившие действительно ощущали себя родившимися заново. Так начиналась их жизнь в тайном лесном жилище, где они изучали повадки зверей, приемы охоты; эти юноши были тесно сплочены, словно волки в стае. Однако они не только охотились, но и разбойничали <…>».

Хотя дать ход поверьям про оборотней могли и другие факторы: случаи бешенства, звероподобного поведения вследствие психических заболеваний, апокрифические сказания и другая христианская литература, рождение детей с волчьей пастью и атавизмами.

Современные фильмы про оборотней и вампиров почти все взяли из старинных поверий, даже связь оборотней с вампирами. Так, украинцы и словаки верили, что оборотни вступают в отношения с ведьмами и от этой связи рождаются упыри. Упырем так же волколак становится после смерти. Где-то верили, что насильно обращенные волколаки не трогали людей и причиняли вред только тем, кто их обратил (оборотень, который не хочет убивать людей). Где-то – что волколак ест человеческое мясо и пьет кровь, может забраться в дом во время вечеринки и съесть девушек, в одной из чешских легенд – даже собственных дочерей. Польские волколаки насиловали женщин.

БАННИК

Все слышали о лешем, домовом и водяном (названия по месту обитания), однако были у славян еще овинник (гуменник), мельник и банник. По данным Александры Барковой, «самым жестоким и опасным существом на территории крестьянской усадьбы» был банник. Баня в те времена была не просто местом, где мылись, с ней были связаны важнейшие и сокровенные события в жизни человека: в ней обнажались для мытья, снимая обереги, а позднее – крест, в ней гадали, а главное – рожали детей. Как бы странно это ни казалось, в ритуальном плане баня считалась местом нечистым – она была связана со стихией воды, которая считалась близкой к смерти. Роды зачастую заканчивались смертью ребенка или роженицы, в народе говорили: «С брюхом ходить – смерть на вороту носить».

Существовало поверье, что банник появляется в бане после первых в ней родов. Его представляли голым лохматым стариком, покрытым листьями от веников. Если банника разозлить, он может напустить угару, брызгать кипятком и кидаться камнями очага.

«…в быличках рассказывают о задушенных людях или о том, что банник, приняв человечий облик, зазывает человека париться и сдирает с него кожу. Оставленного в бане без присмотра ребенка банник способен подменить, причем подменыш будет пузатым и большеголовым, немым, не умеющим ходить, а через несколько лет умрет или превратится в головешку».

Чтобы задобрить банника, после мытья ему обязательно оставляли чистую воду, мыло и веник.

СИРИН И АЛКОНОСТ

Все видели картину Васнецова (см. наверху, на картине – слева) с изображением двух мифических птиц по имени Сирин и Алконост. Что же это были за существа? Сирин, как и Китоврас, пришла из средневековой литературной традиции. Изображения птицы Сирин сохранились на посуде и украшениях Х века. Сирин считается славянским образом греческих сирен. Она поет чарующие песни о грядущем блаженстве и сводит человека с ума: он забывает все и ходит за птицей, пока не погибнет, продолжая слышать ее голос. Отпугнуть птицу-деву можно громким звуком: трубами, колокольным звоном или стрельбой из пушек. Вот что писалось об этом существе в древнерусском Азбуковнике:

«Сиринъ есть птица отъ главы до пояса составъ и образъ человечь, отъ пояса же птица; нъцыи жь джут о сей, глаголюще зело ела копъниве быти еи, яко бъ кому послушающу глас ея, забывати все житие ея и отходити в пустыня по ней въ горах заблуждышу умирати».

Справа на картине Васнецова изображена птица Алконост – существо, подобное птице Сирин. Исследователи пришли к выводу, что имя Алконост стало результатом описки при переписывании «Шестоднева» Иоанна Болгарского: вместо «алкионъ есть птица морская» появился «алконостъ». Если Сирин прилетает из рая, то Алконост живет на море и зимой несет яйца в морскую глубину. Семь дней они лежат на дне, а затем всплывают на поверхность – в это время на море царит штиль. Затем Алконост забирает яйца и высиживает их на берегу. Как и Сирин, Алконост поет прекрасные песни, которые заставляют человека забыть обо всем.

«Алконост близ рая пребывает, иногда и на Евфрате-реке бывает. Когда в пении глас испущает, тогда и самое себя не ощущает. А кто вблизи тогда будет, тот все на свете забудет: тогда ум от него отходит, и душа из тела выходит»,

– говорится под одной из лубочных картинок.