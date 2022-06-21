Ученые клонировали уничтоженный ураганом «Тургеневский дуб»

На сегодня получено пять образцов дерева. «Уже есть в пробирке, в стекле, маленький дубок. Не один, их пять, они в разном состоянии», — рассказал ТАСС врио директора НИИ лесной генетики, селекции и биотехнологий Олег Корчагин.

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Отмечается, что на финальном этапе клонированные образцы высадят в теплице и получат саженцы.

В ноябре 2021 года в музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново» в Орловской области ураган повалил и уничтожил 198-летнее дерево.