Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+25° в 
USD 54.71EUR 57.46
Войти в почту
29 минут назад

Ученые клонировали уничтоженный ураганом «Тургеневский дуб»

Говорит Москваиещё 2

На сегодня получено пять образцов дерева. «Уже есть в пробирке, в стекле, маленький дубок. Не один, их пять, они в разном состоянии», — рассказал ТАСС врио директора НИИ лесной генетики, селекции и биотехнологий Олег Корчагин.

Ученые клонировали уничтоженный ураганом «Тургеневский дуб»
Фото: Говорит МоскваГоворит Москва

Отмечается, что на финальном этапе клонированные образцы высадят в теплице и получат саженцы.

В ноябре 2021 года в музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново» в Орловской области ураган повалил и уничтожил 198-летнее дерево.

«Тургеневский дуб» был главной реликвией усадьбы матери Ивана Тургенева. Предположительно, именно писатель посадил его в период между 1828 и 1838 годом.

Истории,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители