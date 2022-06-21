Ученые клонировали уничтоженный ураганом «Тургеневский дуб»

На сегодня получено пять образцов дерева. «Уже есть в пробирке, в стекле, маленький дубок. Не один, их пять, они в разном состоянии», — рассказал ТАСС врио директора НИИ лесной генетики, селекции и биотехнологий Олег Корчагин.
Отмечается, что на финальном этапе клонированные образцы высадят в теплице и получат саженцы.
В ноябре 2021 года в музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново» в Орловской области ураган повалил и уничтожил 198-летнее дерево.
«Тургеневский дуб» был главной реликвией усадьбы матери Ивана Тургенева. Предположительно, именно писатель посадил его в период между 1828 и 1838 годом.