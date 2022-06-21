Черный Георгин: убийство актрисы, которое потрясло весь мир

Прошло уже больше 70 лет с момента убийства молодой актрисы Элизабет Шорт, известной как Черный Георгин. Загадка ее таинственной смерти до сих пор остается нераскрытой. Так что же случилось с восходящей звездой в 1947 году и кого подозревали в ее убийстве, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Los Angeles Police Department Los Angeles Police Department

15 января 1947 года тело актрисы Элизабет Шорт было найдено на пустом земельном участке Лос-Анджелеса. Прибывшие на место детективы долго не могли оправиться от увиденного. Тело было сильно изуродовано и расчленено (при этом крови не было), а рот был рассечен от уха до уха «улыбкой Глазго».

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Причиной смерти актрисы коронеры назвали «инфаркт и шок, вызванный сотрясением мозга, и резаные раны на лице». Американская пресса буквально сошла с ума: в погоне за сенсацией представители СМИ позвонили матери Элизабет, соврав, что та выиграла конкурс красоты и они хотели бы знать о ее дочери больше. Только после того как обрадованная женщина выложила биографию дочки, ей сообщили, что девушка мертва.

Los Angeles Police Department

Так кто же убил Элизабет Шорт?

Расследование убийства Черного Георгина (ей было всего 22 года) лос-анджелесской полицией с привлечением ФБР стало самым продолжительным и масштабным в истории правоохранительных органов США. В ходе дела было допрошено более 50 подозреваемых, мужчин и женщин, некоторые из них даже признались в этом преступлении. Однако обвинений никому так и не предъявили. Одни детективы считали что преступление стало результатом неудачного свидания, на котором что-то пошло не так, другие специалисты считали, что Шорт пыталась добраться домой на попутной машине.

Santa Barbara police

Бывший детектив полиции Лос-Анджелеса Стив Ходел в 1999 году нашел среди вещей покойного отца фотографии Элизабет Шорт и взялся расследовать преступление с нуля. Он добился, чтобы ФБР предоставило ему материалы об убийстве, а также информацию, собранную о его родителе, которого, как оказалось, уже тогда подозревали, но не смогли собрать достаточно доказательств. Правда, другие следователи его версию не поддержали. В итоге настоящий убийца так и не был найден, что лишь добавило загадочности этой истории.

Элизабет Шорт стала знаковой фигурой, символом разрушения девичьих надежд, которые мечтали покорить Голливуд. На тему этого убийства писали научные работы, создавали арт-проекты, преступление обыгрывали в видеоиграх и телевизионных шоу. В 2006 году вышел фильм по бестселлеру Джеймса Эллроя, которого вдохновила таинственная история Элизабет Шорт. В российском прокате картина называлась «Черная орхидея».