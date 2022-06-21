Черный Георгин: убийство актрисы, которое потрясло весь мир

Прошло уже больше 70 лет с момента убийства молодой актрисы Элизабет Шорт, известной как Черный Георгин. Загадка ее таинственной смерти до сих пор остается нераскрытой. Так что же случилось с восходящей звездой в 1947 году и кого подозревали в ее убийстве, читайте в материале «Рамблера».
15 января 1947 года тело актрисы Элизабет Шорт было найдено на пустом земельном участке Лос-Анджелеса. Прибывшие на место детективы долго не могли оправиться от увиденного. Тело было сильно изуродовано и расчленено (при этом крови не было), а рот был рассечен от уха до уха «улыбкой Глазго».
Причиной смерти актрисы коронеры назвали «инфаркт и шок, вызванный сотрясением мозга, и резаные раны на лице». Американская пресса буквально сошла с ума: в погоне за сенсацией представители СМИ позвонили матери Элизабет, соврав, что та выиграла конкурс красоты и они хотели бы знать о ее дочери больше. Только после того как обрадованная женщина выложила биографию дочки, ей сообщили, что девушка мертва.
Расследование убийства Черного Георгина (ей было всего 22 года) лос-анджелесской полицией с привлечением ФБР стало самым продолжительным и масштабным в истории правоохранительных органов США. В ходе дела было допрошено более 50 подозреваемых, мужчин и женщин, некоторые из них даже признались в этом преступлении. Однако обвинений никому так и не предъявили. Одни детективы считали что преступление стало результатом неудачного свидания, на котором что-то пошло не так, другие специалисты считали, что Шорт пыталась добраться домой на попутной машине.
Бывший детектив полиции Лос-Анджелеса Стив Ходел в 1999 году нашел среди вещей покойного отца фотографии Элизабет Шорт и взялся расследовать преступление с нуля. Он добился, чтобы ФБР предоставило ему материалы об убийстве, а также информацию, собранную о его родителе, которого, как оказалось, уже тогда подозревали, но не смогли собрать достаточно доказательств. Правда, другие следователи его версию не поддержали. В итоге настоящий убийца так и не был найден, что лишь добавило загадочности этой истории.
Элизабет Шорт стала знаковой фигурой, символом разрушения девичьих надежд, которые мечтали покорить Голливуд. На тему этого убийства писали научные работы, создавали арт-проекты, преступление обыгрывали в видеоиграх и телевизионных шоу. В 2006 году вышел фильм по бестселлеру Джеймса Эллроя, которого вдохновила таинственная история Элизабет Шорт. В российском прокате картина называлась «Черная орхидея».