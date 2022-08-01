Почему улитки смертельно опасны для собак

Казалось бы, как симпатичная и очень маленькая садовая улитка может навредить большой и грозной собаке. На самом деле очень легко. "Рамблер" рассказывает, что может произойти, если собака случайно съест улитку.

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Некоторых собак владельцы любовно называют пылесосами. Действительно питомец готов съесть буквально все, что ему попадется на глаза. Но в случае с улитками стоит проявить бдительность. Всегда обращайте внимание на состояние собаки, а если заметили, что она съела улитку или слизня, покажите ее врачу (не улитку, собаку).

Самое опасное, что может случиться с собакой, которая съела улитку, — непроходимость кишечника. Если у собаки затруднено испражнение, стул отсутствует вовсе или выходит маленькими сухими комочками, стоит немедленно обратиться к ветеринару. Исход может быть летальным.

Еще одна опасность — заражение паразитами. Улитки, как и слизни, являются переносчиками гельминтов. Ангиостронгилез, описторхоз, аляриоз звучит страшно и непонятно, и лучше, конечно же, никогда не сталкиваться с этими заболеваниями. Следите за свои животным, вас должны насторожить следующие симптомы:

отказ от еды, а иногда и питья,

снижение веса,

малая двигательная активность,

паралич задних конечностей,

сильнейшая боль в области спины, головы и шеи, брюшины,

судороги,

повышение температуры тела,

кашель, возможно с кровью,

угнетенное состояние,

тяжелое дыхание с хрипами,

рвота, понос или запор,

эпилептические припадки,

желтушность, дряблость, сухость кожи,

обесцвечивание кала.