Почему улитки смертельно опасны для собак

Казалось бы, как симпатичная и очень маленькая садовая улитка может навредить большой и грозной собаке. На самом деле очень легко. "Рамблер" рассказывает, что может произойти, если собака случайно съест улитку.
Некоторых собак владельцы любовно называют пылесосами. Действительно питомец готов съесть буквально все, что ему попадется на глаза. Но в случае с улитками стоит проявить бдительность. Всегда обращайте внимание на состояние собаки, а если заметили, что она съела улитку или слизня, покажите ее врачу (не улитку, собаку).
Самое опасное, что может случиться с собакой, которая съела улитку, — непроходимость кишечника. Если у собаки затруднено испражнение, стул отсутствует вовсе или выходит маленькими сухими комочками, стоит немедленно обратиться к ветеринару. Исход может быть летальным.
Еще одна опасность — заражение паразитами. Улитки, как и слизни, являются переносчиками гельминтов. Ангиостронгилез, описторхоз, аляриоз звучит страшно и непонятно, и лучше, конечно же, никогда не сталкиваться с этими заболеваниями. Следите за свои животным, вас должны насторожить следующие симптомы:
В некоторых случаях счет идет на часы, поэтому не тяните с обращением к ветеринару. Собаке можно помочь и сделать это нужно своевременно.