Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+29° в 
USD 54.71EUR 57.46
Войти в почту
1 час назад

Особо любимые кошки чаще портят мебель

Gismeteo

В Федеральном университете Риу-Гранди-ду-Сул в Бразилии исследователи обнаружили связь между тем, как хозяева относятся к кошкам, и степенью испорченности мебели в их домах. Ученые задавались целью установить, каким образом отношение человека к питомцу сказывается на поведении последнего.

Особо любимые кошки чаще портят мебель
Фото: GismeteoGismeteo

Было опрошено пятьсот владельцев котов в пределах страны, основное внимание было направлено на отношения с животными и характеристики, даваемые хозяином своему любимцу.

Более 90 % участников опроса составили женщины, традиционно более склонные заводить кошек, нежели представители сильного пола. Респонденты с более слабой эмоциональной связью со своим животным не сообщали о том, что их кошка портит мебель. Почему так происходит, остается пока невыясненным. Возможно, хозяева, которые испытывают особенно нежные чувства к своим пушистикам, попросту больше позволяют им.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители