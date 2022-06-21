Особо любимые кошки чаще портят мебель

В Федеральном университете Риу-Гранди-ду-Сул в Бразилии исследователи обнаружили связь между тем, как хозяева относятся к кошкам, и степенью испорченности мебели в их домах. Ученые задавались целью установить, каким образом отношение человека к питомцу сказывается на поведении последнего.

Было опрошено пятьсот владельцев котов в пределах страны, основное внимание было направлено на отношения с животными и характеристики, даваемые хозяином своему любимцу.

Более 90 % участников опроса составили женщины, традиционно более склонные заводить кошек, нежели представители сильного пола. Респонденты с более слабой эмоциональной связью со своим животным не сообщали о том, что их кошка портит мебель. Почему так происходит, остается пока невыясненным. Возможно, хозяева, которые испытывают особенно нежные чувства к своим пушистикам, попросту больше позволяют им.