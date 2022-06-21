«Экипаж»: почему монтажницы требовали вырезать постельные сцены

В 1979 году советские зрители увидели первый отечественный фильм-катастрофу «Экипаж». Картина, рассказывающая о спасении пассажирского самолета в экстремальных условиях, была задумана как наш ответ американскому блокбастеру по книге Артура Хейли «Аэропорт», однако главным отличием «Экипажа» стало наличие двух сюжетных линий: спасение пассажиров во время природного катаклизма и выяснение личных отношений между двумя главными героями. Лента произвела на зрителей неизгладимое впечатление, причем, не только из-за масштабных спецэффектов, но и благодаря пикантным сценам, коих в советском кино насчитывалось немного.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Режиссер Александр Митта мечтал снять фильм, не уступающий по качеству голливудским картинам. В интервью после выхода «Экипажа» он признавался, что советскому зрителю было мало переживать за развитием катастрофы – нужно было показать и мелодраматическую часть, с конфликтами и переживаниями героев в обычной жизни. «Экипаж» стал не только первым советским фильмом-катастрофой, но и первой лентой, где показана откровенная сцена. Обычно на советском экране не показывали обнаженных актеров, поэтому многих (в том числе – часть создателей картины) такая смелость повергла в шок. Помимо прочего, «Экипаж» оказался первым в СССР фильмом, снятым не только на средства Госкино, но и на деньги компании «Аэрофлот». Правда, когда сценарий еще не был готов, Министерство авиации озаботилось собственным престижем, и чиновники начали негодовать: как же, дескать, в кино покажут аварию с участием самых надежных в мире отечественных самолетов? На деле все решилось самым благоприятными образом: «виновником» чрезвычайной ситуации в картине стало землетрясение на территории вымышленной страны, а пилоты выглядели отважными и надежными – так же, как и транспортное средство, которым они управляли.

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Серьезные трудности возникли во время набора актеров. Изначально главную женскую роль, например, должна была исполнять Елена Проклова, но не смогла принять участие в съемках. На ее место режиссер утвердил неизвестную тогда студентку театрального училища Александру Иванес. Когда Александр Митта приехал на место учебы девушки, его ждало сразу два неприятных сюрприза. Во-первых, ее с трудом отпустили на съемки – в то время училища не одобряли участие своих студентов в кинопроектах. Во-вторых, ректор предупредил Митту, что Иванес не отличается дисциплинированностью и доставит массу хлопот съемочной группе. Режиссер не поверил – а зря. Несмотря на безусловный талант и прекрасное попадание в типаж героини, актриса своевольно вела себя на площадке, опаздывала на съемки, а под конец работы и вовсе учинила скандал. Дело в том, что Александра Иванес вышла замуж и сменила фамилию, о чем стало известно лишь на стадии монтажа. Актриса непременно хотела быть указанной с новой фамилией – Яковлева – и вынудила команду переделывать под нее титры.

Эротические сцены в советских фильмах были большой редкостью – в подавляющем большинстве случаях любой намек на интим вырезали на монтаже. Ленты, в которых зритель видел обнаженное тело, можно было пересчитать по пальцам. Это же правило касалось зарубежных лент, которые показывали в СССР: порой их значительно сокращали, убирая откровенные эпизоды, политический юмор и кровавые сцены. Работники цензуры бдительно следили за тем, чтобы «непотребства» не попадали на экран, и все же порой готовы были сделать исключение. Так произошло с «Экипажем», где показана одна из самых эффектных любовных сцен отечественного кино. Для нее специально выстроили декорацию – «квартиру пилота Скворцова». Жилье должно было демонстрировать вкусы опытного ловеласа: большая кровать, цветомузыка, экзотический аквариум. Часть постельной сцены в картине как раз показана через аквариумное стекло – как будто со стороны.