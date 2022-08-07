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56 минут назад

Зачем черному ринопитеку человеческие губы

Катя Кобышева

Человек, впервые увидевший черного ринопитека, будет сильно впечатлен внешностью этого примата. Поразиться действительно есть чему — яркие розовые губы моментально приковывают взгляд. "Рамблер" решил выяснить, для чего ринопитеку губы, невероятно похожие на человеческие.

Зачем черному ринопитеку человеческие губы
Фото: AdobeStockAdobeStock

Черные ринопитеки — обезьяны из семейства мартышковых — считаются вымирающим видом. Дело в том, что из-за деятельности человека постепенно разрушается среда их обитания. Черные ринопитеки не самый изученный вид, они ведут полукочевой образ жизни, довольно скрытные и подобраться к ним сложно.

Это единственный вид обезьян, которые живут на высоте в горных смешанных и хвойных лесах до 4700 метров над уровнем моря. Питаются они в основном лишайниками, а поскольку лишайники довольно медленно восстанавливаются на деревьях, черные ринопитеки вынуждены постоянно перемещаться. Ученые насчитали 13 микропопуляций, разбросанных на территории нагорной долины, простирающейся от тибетского уезда Манкан до уезда Юньлун китайской провинции Юньнань.

AdobeStock

Детеныши рождаются белыми, но через несколько месяцев темнеют, на спине и конечностях шерсть становится черной, а на боках и животе остается светлой. На лице выделяются крупные губы яркого розового цвета, носик вздернутый, а на голове — красивая черная челка. Сходство с человеком разительное.

Так выглядят самцы в период спаривания: их губы становятся еще больше и ярче, кажется, что они занимают половину лица. Так самцы привлекают внимание самок. Правда не все, а лишь те, кто готов окружить себя настоящим гаремом из самок. Более слабые самцы, предпочитающие холостяцкий образ жизни или еще не достигшие половой зрелости, остаются с тонкими бледными губами.

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