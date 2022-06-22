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2 часа назад

Каких привычных нам товаров нет в магазинах Германии

Мария Каткова

Во многих странах есть специализированные русские магазины, где можно найти товары, знакомые жителям постсоветского пространства. Однако в обычном супермаркете в этой стране вы не найдете творог, гречку и обычный белый батон. О том, с чем это связано — в материале “Рамблера”.

Каких привычных нам товаров нет в магазинах Германии
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Творог

В западных странах сложно найти на прилавках обычный творог, из которого мы делаем сырники или запеканку. У них нет такого понятия как “творог”, есть только разные виды сыра, и русский человек в Германии может попробовать заменить ими привычный творог. Для этого подойдет соленый сыр с консистенцией творога или то, что у нас принято называть творожной массой. Однако приготовить из этого привычные нам блюда для завтрака будет довольно сложно.

Батон белого хлеба

В Германии есть белый хлеб, но в виде классического батона его найти не получится. Там более популярен черный и зерновой хлеб, а также тостовый — квадратный. Различных видов хлеба в Германии масса, например, очень популярны багеты. Однако найти классический для русского человека белый хлеб не получится.

Гречка

Если у нас гречка может быть и завтраком, и гарниром, и полноценным приемом пищи, то в Германии вы ее просто не найдете на прилавках обычных супермаркетов. И это связано не со сложностью поставок, привезти гречку в Германию довольно просто. Однако ее там просто не употребляют, и это связано с менталитетом. Если в нашей стране гречку выращивали уже много поколений назад, то у европейских народов это не было так развито.

Докторская колбаса

История разработки докторской колбасы принадлежит Микояну, а ее распространение началось в СССР. И если на постсоветском пространстве еще можно найти подобное блюдо, то в глубине Европы этого продукта просто нет, так как жители его просто не употребляют. В Германии в целом не любят вареную колбасу. Если предложить жителю этой страны выбор, он скорее предпочтет копченое или вяленое мясо.

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