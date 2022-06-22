Почему самая большая в мире акула мегалодон вымерла

Пять миллионов лет назад акула мегалодон была одним из самых опасных хищников. Но она не дожила до наших дней. Почему так произошло?

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Профессор биологии Международного университета Флориды и исполнительный декан Колледжа искусств, наук и образования Майкл Хайтхаус отмечает, что Otodus megalodon, или просто мегалодон, считается самой большой акулой в истории человечества. Этот хищник мог легко раздавить своими челюстями кита.

Ученые считают, что взрослый мегалодон весил более 50 тысяч килограммов, а его длина составляла 15-18 метров. То есть весила такая акула как один железнодорожный вагон.

Челюсти были у хищника 3 метра в ширину, зубы — до 17,8 сантиметра в длину, а сила укуса — 2800 килограммов на квадратный сантиметр.

Вымерли эти хищники примерно 3,5 миллионов лет назад. Специалисты считают, что к этому привело сразу несколько факторов.

Первый — резкое изменение климата. Дело в том, что в это время температура воды понизилась, поэтому площадь обитания акул тоже уменьшилась.

Второй фактор — вымирание видов животных, на которых охотился мегалодон.