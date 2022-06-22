Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+29° в 
USD 53.28EUR 55.83
Войти в почту
2 часа назад

Почему самая большая в мире акула мегалодон вымерла

Ferra.ru

Пять миллионов лет назад акула мегалодон была одним из самых опасных хищников. Но она не дожила до наших дней. Почему так произошло?

Почему самая большая в мире акула мегалодон вымерла
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Профессор биологии Международного университета Флориды и исполнительный декан Колледжа искусств, наук и образования Майкл Хайтхаус отмечает, что Otodus megalodon, или просто мегалодон, считается самой большой акулой в истории человечества. Этот хищник мог легко раздавить своими челюстями кита.

Ученые считают, что взрослый мегалодон весил более 50 тысяч килограммов, а его длина составляла 15-18 метров. То есть весила такая акула как один железнодорожный вагон.

Челюсти были у хищника 3 метра в ширину, зубы — до 17,8 сантиметра в длину, а сила укуса — 2800 килограммов на квадратный сантиметр.

Вымерли эти хищники примерно 3,5 миллионов лет назад. Специалисты считают, что к этому привело сразу несколько факторов.

Первый — резкое изменение климата. Дело в том, что в это время температура воды понизилась, поэтому площадь обитания акул тоже уменьшилась.

Второй фактор — вымирание видов животных, на которых охотился мегалодон.

К тому же некоторые рыбы ели ту же пищу, что и эти акулы. Например, большие белые акулы и косатки. То есть у мегалодонов были конкуренты.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители