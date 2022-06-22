Чем свадьба в Норвегии отличается от нашей

Норвегия — самобытная страна со своей скандинавской культурой. Несмотря на то, что считается, что в стране живет много прогрессивной молодежи, некоторые до сих пор чтут традиции, которые были в почете у их предков. Бывает и такое, что торжество полностью основано на брачных традициях скандинавских народов, но некоторые современные молодожены иногда интегрируют некоторые традиции в свою свадьбу. О них — в материале “Рамблера”.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Сватовство на лодках

В Норвегии очень много красивых рек и озер, которые тоже участвуют в свадебных традициях. Так, в некоторых небольших городах сохраняется обряд сватовства. Если раньше участие в нем принимала вся община, то теперь на мероприятие приходят только родственники жениха и невесты. Они приплывают к месту назначения на больших разноцветных лодках с различными украшениями. Как правило это ленты и цветы.

Свадебная корона

В древности невестам на голову во время свадьбы надевали тяжелую корону из серебра. Как правило, одна такая корона была на всю общину. Всю свадьбу она должна была провести в этом аксессуаре, несмотря на то, что ей было действительно тяжело. Эту традицию продолжают в измененном виде. Невесты покупают небольшую серебряную корону из легких материалов и отправляются в ней на церемонию.

Невестина каша

На норвежских свадьбах существует обряд, который выражает благодарность невесты за то, что гости смогли прийти на свадьбу. Она должна сама приготовить и разложить гостям кашу из сливок и пшеницы. Однако этот обряд считается более символичным, чем практичным. Кашу либо ставят в сторону, либо прячут, а потом продают за выкуп.

Поцелуи на стуле и бриллианты