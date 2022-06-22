Почему у немецких войск в СССР было такое плохое снабжение

Немецкие стратеги надеялись на молниеносную войну и планировали захватить огромную территорию в летние месяцы. Но воинская судьбы распорядилась по-другому: вместо снарядов солдаты вермахта получали красное вино, в паровозах замерзала вода, а боеприпасы подвозились на лошадях вместо бензовозов.

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Гудериан просчитался с интендантами

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Еще в 20-х годах немецкий генерал Гудериан разработал принципиально новый метод ведения боевых действия: пехота и танки должны были слиться воедино по скорости наступления. Но каким образом обустроить дальнейшие логистические связи немецкий генерал не задумывался, впрочем, как и другие генералы, которые в большей степени ограничивались лишь стратегическим планированием. Вопросы второстепенной важности, к которым относилась и логистика, были отданы для разработки офицерам немецкого Генштаба. Они прозорливостью не отличались. Если в Европе протяженность захвачено территории была небольшой по сравнению с российскими просторами, то при захвате Советского Союза немецкие планировщики не могли реально представить, какое время и расстояния необходимо преодолеть, чтобы вовремя обеспечить наступающие войска горючим.

Электрошокер – главное оружие интендантов

Изначально интендантская служба вермахта работала, как хорошие часы, поставляя запасы продовольствия и боеприпасов на несколько дней вперед. Армейские склады и запасы местного населения стали основными источниками пополнения запасов. Немецкая скотобойная рота, например, могла за одни сутки забить с помощью электрошокера 120 свиней и 15 коров, которые проверялись ветеринарной службой и подавались потом, приготовленные поварами в виде сосисок.

Зима и партизаны – тоже враги

С наступлением зимы обеспечение войсками стало еще более напряженным. Перебои в работе интендантской службы встречались все чаще. Партизанская война также вносила свои серьезные коррективы, немецкое командование всерьез было обеспокоено случаями нападения на поставщиков в своем глубоком тылу, но кардинально ситуацию переменить не смогло. Немецкие стратеги в расчет партизанское движение не брали совсем, в надежде на быстрый захват не только европейских стран, но и большой части территории СССР.

Замороженное красное вино вместо снарядов

Бывший руководитель штаба 4-й армии Группы армий «Центр» генерал Блюментрит впоследствии описал в книге «Московская битва», какие сложности испытывали солдаты, находящиеся под Москвой. Выяснилось, что стратегические коммуникации на многих участках находились под контролем партизанских соединений. Они часто совершали диверсионные акты, отрезая пути продовольственного и боевого обеспечения. Подводила и техника: железнодорожные пути были забиты паровозами, у которых от сильных морозов в паровых котлах перемерзала вода. И никакие ухищрения военных инженеров не смогли помочь реанимировать технику, не приспособленную к морозам под минус 40 градусов. Большего всего боевого генерала и его солдат раздражало то, что вместо снарядов им присылали для подкрепления их духа красное вино в больших ящиках. Но и оно тоже замерзало – стеклянные бутылки лопались, и ободряющий напиток становился непригодным. Ледяные красные очертания бутылок больше всего запомнились генералу, которому катастрофически недоставало боеприпасов, он требовал от интендантской службы немедленной поставки оружия, но вместо этого ему доставляли вино. «Вы, конечно, представляете себе, какое отвратительное чувство возникало у солдат и офицеров, когда вместо снарядов, без которых войска буквально задыхались, им привозили вино», - писал он в своей книге.

Лошадь или бензовоз

По официальным данным, только в первой половине 1941 года частями вермахта было израсходовано более 2300 тысячи тонн горючего, в 1943 году расход горючего увеличился в два раза - до 4762 тысяч тонн, которое обычно подвозилось на трехтонных бензовозах. Как правило, колонна бензовозов формировалась из трех малых колонн, грузоподъемность каждой равнялась 30 тонн. Первые признаки нарушения снабжения стали проявляться в том, что интендантские службы стали использовать лошадей при доставке грузов: так как машины увязали в непролазном черноземе и в снегу. К 1943 году количество лошадей в войсках вермахта увеличилось до 1 380 000, но они не спасали положения. Скорость доставки продовольствия и оружия на лошадях, конечно же, отличалась от той, что была раньше на машинах, которые могли оперативно доставлять запасы горючего с нефтяных заводов в Румынии. После того, как немецкие войска в 1944 году сдали Румынию, острый дефицит горючего стал ощущаться еще сильнее.

Новая интендантская служба в мае 1944 года