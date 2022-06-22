Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+32° в 
USD 53.28EUR 55.83
Войти в почту
3 часа назад

Мужчину спросили о его беременности и отказали в донорстве

Диана Товсепова

Британец не смог сдать кровь, потому как он отказался отвечать на вопрос о беременности.

Мужчину спросили о беременности и отказали в донорстве
Фото: PxherePxhere

66-летний житель британского города Лесли Синклер 50 лет подряд регулярно сдавал кровь. Всего за полвека он смог пожертвовать около 70 литров крови.

В последний свой визит в донорский центр Лесли получил отказ, из-за того, что отказался отвечать на вопрос в анкете о том, была ли у него беременность за последние полгода.

Британец заявил, что вопрос некорректен для 60-летнего мужчины, и он него отвечать не будет. Сотрудники клиники заявили, что в таком случае в донорстве ему откажут и кровь не примут.

«Это просто бред. И я злюсь, потому что множество людей, в том числе дети, отчаянно нуждаются в крови, но они не приняли кровь у меня из-за необходимости отвечать на вопрос, на который невозможно ответить», — заявил мужчина.

Ранее мы писали о том, каких привычных нам товаров нет в Германии.

Истории,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители