Мужчину спросили о беременности и отказали в донорстве

Британец не смог сдать кровь, потому как он отказался отвечать на вопрос о беременности.

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66-летний житель британского города Лесли Синклер 50 лет подряд регулярно сдавал кровь. Всего за полвека он смог пожертвовать около 70 литров крови.

В последний свой визит в донорский центр Лесли получил отказ, из-за того, что отказался отвечать на вопрос в анкете о том, была ли у него беременность за последние полгода.

Британец заявил, что вопрос некорректен для 60-летнего мужчины, и он него отвечать не будет. Сотрудники клиники заявили, что в таком случае в донорстве ему откажут и кровь не примут.

«Это просто бред. И я злюсь, потому что множество людей, в том числе дети, отчаянно нуждаются в крови, но они не приняли кровь у меня из-за необходимости отвечать на вопрос, на который невозможно ответить», — заявил мужчина.