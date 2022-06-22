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2 часа назад

Что можно сказать о человеке по его зубам

Мира Маркина

Есть ли какая-то взаимосвязь между характером человека и тем, какой формы и размера его зубы? Ученые бы поспорили, однако приверженцы физиогномики убеждены, что, безусловно, есть. Что можно сказать о человеке по его улыбке, рассказываем в материале "Рамблера".

Что можно сказать о человеке по его зубам
Фото: burst.shopify.comburst.shopify.com

Крупные резцы

Если у человека крупные передние резцы, это говорит о его прямолинейности, искренности и при этом твердости характера. Это очень общительные люди, которые стремятся к славе и успеху. При этом они хорошие друзья, не обманывают или не манипулируют окружающими.

"Лошадиные" зубы

Обладатели "лошадиной" улыбки, как правило, - хорошие семьянины и верные друзья. Это энергичные и искренние люди, но они легко поддаются обману.

Щель между зубами

Щель между зубами - признак богатства и долголетия. Люди с такой особенностью обладают неординарным характером. Они темпераментные и рискованные. Часто из-за этого такие люди сталкиваются с несогласием окружающих. Если щели есть не только между передними зубами, а между всеми, это говорит об изворотливости человека.

Кривые зубы

Люди с кривыми зубами привыкли добиваться всего, несмотря ни на что. Они настойчивые и обладают хорошей интуицией. Они легко распознают чувства и эмоции других людей. Нередко обладатели кривых зубов склонны часто заводить любовные связи, а еще общаться с влиятельными людьми.

Мелкие и острые зубы

Такие зубы характеризуют хитрых и авантюрных людей. Обычно они ветренные и несерьезные, поэтому часто женятся и также часто разводятся. Кроме того, они питают страсть к путешествиям.

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