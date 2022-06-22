Пытка и манера устрашения: что такое «улыбка Глазго»

«Улыбка Глазго» — это своего рода пытка и манера унижения, распространившаяся среди шотландских преступников. Кто придумал эту жестокую меру наказания и зачем ее применяли, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Человек, который смеется" Кадр из фильма "Человек, который смеется"

«Улыбка Глазго», или «улыбка Челси» — раны на лице, наносимые ножом или другим острым предметом от уголков рта и почти до ушей. После заживления они оставляют на щеках шрамы, которые напоминают кривую усмешку. Способ нанесения таких ранений появился в Глазго (Шотландия) в преступной среде, затем «улыбку» переняли футбольные фанаты Челси. Обычно этой пытке подвергался пойманный член чужой банды или же, по тем или иным причинам, жертва ограбления.

История «улыбки Глазго» довольно мутная. Есть мнения, что она существует еще со времен, когда шотландские кельты боролись с английским вторжением и таким образом мстили захватчикам. Другие же специалисты утверждают, что обычай появился еще в древности среди народов, проживавших на территории севера Британских островов.

Однако согласно самой реалистичной теории происхождения этого дикого обычая, «улыбка Глазго» возникла в XIX веке в бурно развивающихся городах Шотландии. Местные неблагоустроенные городские окраины росли как на дрожжах и стали питательной средой для бурного роста преступности. Разборки банд доходили до невероятной жестокости, тогда-то и появилась манера метить чужих шрамами, тем самым делая предупреждение противникам.