В США lдо сих пор ищут сбежавших в 1962 году узников Алькатраса

Федеральная служба маршалов США выложила три фотографии сбежавших 60 лет назад из тюрьмы Алькатрас преступников, отредактированные с помощью компьютера с учетом того, как они могут выглядеть в старости. Об этом сообщает Fox News.

Фрэнк Моррис, а также братья Кларенс и Джон Энглин, совершили побег 60 лет назад, забравшись по вентиляционным отверстиям и трубам тюрьмы на крышу, соскользнув вниз по дымовой трубе и проплыв потом по холодным водам Залива Сан-Франциско на плоту, сделанном из плаща спустя много месяцев планирования.

Беглецы могли погибнуть при попытке переплыть воду, однако их тела не были обнаружены, а в 1975-м была сделана фотография в кафе в Бразилии, где предположительно были запечатлены братья Энглины. В 2013 году мужчина, представившийся как Джон Энглин сообщил, что готов сообщить полиции свое местонахождение, если ему пообещают, что не посадят в тюрьму больше, чем на год, а также оплатят лечение от рака. Судя по информации, содержавшейся в письме, Кларенс скончался в 2011 году, а Фрэнк Моррис — в 2005-м.