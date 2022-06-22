Рассекреченный документ показал, что союзники Гитлера знали о мирных планах СССР

Венгрия, бывшая союзником гитлеровской Германии, признавала, что СССР не собирался нападать первым, говорится в архивных документах, опубликованных 22 июня, в годовщину нападения нацистской Германии на СССР, в историческом разделе «Герои первых дней Великой войны» на сайте Минобороны.

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Поясняется, что, по оценке Будапешта, военные мероприятия, проводившиеся Советским Союзом накануне Великой Отечественной войны, носили исключительно оборонительный характер.

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«Русская армия в теперешнем ее состоянии не подготовлена к ведению крупной войны, и поэтому советское правительство всячески хочет обходить столкновение с Германией. Таким образом, нет намерения наступать со стороны русских. Все русские военные мероприятия на западных границах... можно считать оборонительными мероприятиями по защите от возможного немецкого нападения», – говорится в докладе начальника штаба венгерской королевской армии на тему «Положение русских сил против венгерской границы на 20 апреля 1941 года», передает РИА «Новости».

Как следует из документа, венгероязычный оригинал и русский перевод которого представлены на сайте, все приготовления Красной Армии на границе стали ответными действиями на проведение немецким командованием военной Балканской кампании, в результате которой у гитлеровцев появился удобный плацдарм для нападения на СССР.

«Из-за начинания Германии на Балканах недоверие русских в отношении Германии усилилось, и в русско-германских отношениях наступило заметное напряжение. Английская пропаганда сделает все в интересе того, чтобы склонить Советский Союз [к войне]», – говорится в докладе.

Как отмечали венгерские союзники Гитлера, СССР «всячески хотел» избежать конфликта с Германией. «Фортификационные работы продолжаются в быстрых темпах вдоль западной границы от Балтийского моря до Черного моря. Все военные мероприятия неизменно носят оборонительный характер. Советское правительство всячески хочет избежать вооруженный конфликт с Германией. Итак, нет намерения наступать со стороны СССР», – подчеркивается в документе.

День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны. В этом году 22 июня – 81-я годовщина нападения нацистской Германии на Советский Союз.

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Ее авиация нанесла массированные удары по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам, местам постоянной дислокации войск и многим городам на глубину до 250-300 километров от государственной границы.

К этому времени фашистской Германией были порабощены многие европейские страны, и советский народ принял на себя самый мощный удар. Против СССР выступили вместе с Германией Румыния, Италия, через несколько дней Словакия, Финляндия, Венгрия, а в середине августа к ним присоединилась Норвегия. Советский народ ответил врагу единым могучим сопротивлением, стоял в полном смысле этого слова насмерть, защищая отечество.