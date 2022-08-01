Что такое цугцванг и как из него выбраться

В последнее время все чаще можно слышать слово цугцванг. Не всегда говорящий понимает, о чем говорит, но слово красивое, звучное, его хочется повторять. "Рамблер" рассказывает, что оно означает на самом деле и что можно сделать, чтобы выйти победителем.
Термин цугцванг используется в шахматах и шашках для описания расстановки сил игроков на доске. Слово произошло от немецкого Zug — ход и Zwang — принуждение и переводится как принуждение к ходу. Такое положение на доске означает, что каждый последующий ход игрока только ухудшит его позиции, а в конечном счете приведет к проигрышу.
В шахматах и шашках все просто — проигрываешь партию и начинаешь новую. Но как быть, если цугцванг сложился в жизни?
Жизнь действительно похожа на игру с самыми непредсказуемыми правилами, которые меняются по воле случая. Что делать, если кажется, что оказался в цугцванге и дальше будет только хуже? в отношениях между людьми, причем не важно дружеских, любовных, профессиональных, может сложиться ситуация, когда один из партнеров вынуждает другого совершать невыгодные шаги. Чтобы выйти из такого положения и даже обернуть его себе на пользу, можно предпринять следующие действия.
Применяйте эти советы последовательно или одновременно и посмотрите, как будут развиваться события. Возможно, удача, наконец, вам улыбнется, все споры разрешатся в вашу пользу.