Что такое цугцванг и как из него выбраться

В последнее время все чаще можно слышать слово цугцванг. Не всегда говорящий понимает, о чем говорит, но слово красивое, звучное, его хочется повторять. "Рамблер" рассказывает, что оно означает на самом деле и что можно сделать, чтобы выйти победителем.

Фото: Кадр из фильма «Мужчины, женщины и дети» Кадр из фильма «Мужчины, женщины и дети»

Термин цугцванг используется в шахматах и шашках для описания расстановки сил игроков на доске. Слово произошло от немецкого Zug — ход и Zwang — принуждение и переводится как принуждение к ходу. Такое положение на доске означает, что каждый последующий ход игрока только ухудшит его позиции, а в конечном счете приведет к проигрышу.

В шахматах и шашках все просто — проигрываешь партию и начинаешь новую. Но как быть, если цугцванг сложился в жизни?

Жизнь действительно похожа на игру с самыми непредсказуемыми правилами, которые меняются по воле случая. Что делать, если кажется, что оказался в цугцванге и дальше будет только хуже? в отношениях между людьми, причем не важно дружеских, любовных, профессиональных, может сложиться ситуация, когда один из партнеров вынуждает другого совершать невыгодные шаги. Чтобы выйти из такого положения и даже обернуть его себе на пользу, можно предпринять следующие действия.

Взять на себя другую роль.

Больше советоваться и совместно принимать решения.

Уделять больше времени и внимания партнеру, сконцентрироваться на его нуждах. Для этого нужно поменять приоритеты, и например, тратить меньше времени на хобби, по крайней мере до стабилизации ситуации.

Избежать рутины. Придумайте, как можно разнообразить ваше общение. Если обычно вы ходили в кино, сходите, например, в театр.

Воспринимать ситуацию с юмором. Вы же помните, что самые большие глупости люди совершают с самым серьезным выражением лица.

Попробовать взять паузу и немного отстраниться от ситуации.