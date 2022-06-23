Откуда на самом деле произошли собаки динго

Многие люди считают, что современные собаки произошли от серого волка. Но знаете ли вы, что более чем 340 существующих пород собак появилось только за последние 200 лет?
Дикая собака динго, ставшая популярной в СССР благодаря одноимённой повести Рувима Фраермана, считается уникальным событием в эволюции собак. Впервые они появились в Австралии около 5000– 8000 лет назад, однако их точное место в эволюционном древе домашних собак никогда не было неизвестно.
Современные исследователи использовали передовые технологии анализа ДНК, чтобы выяснить происхождение этих животных, и обнаружили, что динго кардинально отличаются от наших домашних любимцев.
Изучая ДНК собак, учёные могут получить представление о том, как люди повлияли на их физические и поведенческие характеристики, а также – как изменялся их геном с ходом времени. Например, совсем недавно у наших питомцев появилась способность поднимать брови. Вероятно, эта черта постепенно вырабатывалась с ходом эволюции для более эффективного взаимодействия с людьми.
Некоторые изменения животных не так очевидны и требуют более глубокого изучения. Так, эксперименты показали, что для переваривания крахмала собакам необходим специальный ген. Из-за того, что во время одомашнивания животных, люди начали всё чаще кормить их крахмалистыми продуктами, у большинства существующих ныне пород произошла дупликация этого гена, в то время как у волков он, так и остался в единственном варианте.
Собаки динго – это уникальный случай для науки, так как географически они на протяжении тысяч лет были изолированы как от волков, так и от домашних собак. Чтобы определить место динго в истории, специалисты создали геном современных пород животных – боксера, немецкой овчарки, басенджи, дога и лабрадора. После им удалось получить последовательность генома щенка динго по имени Сэнди, найденного брошенным в глуши.
Наконец, используя полученные данные наряду с существующим геномом гренландского волка, учёные измерили количество генетических различий между породами, чтобы определить место динго в эволюционной шкале.
Так, исследователи выяснили, что динго являются ранним ответвлением всех современных пород собак и находятся где-то между волком и нашими сегодняшними питомцами. Эти знания очень важны – информация об истории динго в конечном счёте может помочь ветеринарам понять, как и когда домашние собаки эволюционировали вместе с человеком.
Объясняем: у многих пород животных существуют особые признаки, которые появились с течением времени. Например, лабрадоры и немецкие овчарки склонны к дисплазии тазобедренного сустава, а золотистые ретриверы считаются в большей мере подверженными некоторым видам рака. Учёные считают, что изучение геномов динго и волков может помочь определить причины этих заболеваний, став неким “исходным кодом” домашних животных до появления болезней. Эти открытия, в свою очередь, могут привести к появлению новых способов целенаправленного лечения собак разных пород.