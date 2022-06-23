Что нельзя делать 23 июня в Тимофеев день

23 июня в православной церкви — день Тимофея Знаменника. Он жил в IX веке в городе Пруссы, служил епископом и был наделен даром предвидения. Язычники не были в восторге от человека, проповедовавшего православную религию и обращавшего в нее народ, потому его заперли в темнице, а затем казнили. У его гробницы начали происходить разнообразные чудеса, а позже люди каждому явлению, происходящему 23 июня начали придавать большое значение. Какие приметы дошли до нас с тех времен, и что не стоит делать в этот день, читайте в материале «Рамблера».