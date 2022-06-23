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1 час назад

Что нельзя делать 23 июня в Тимофеев день

Мира Маркина

23 июня в православной церкви — день Тимофея Знаменника. Он жил в IX веке в городе Пруссы, служил епископом и был наделен даром предвидения. Язычники не были в восторге от человека, проповедовавшего православную религию и обращавшего в нее народ, потому его заперли в темнице, а затем казнили. У его гробницы начали происходить разнообразные чудеса, а позже люди каждому явлению, происходящему 23 июня начали придавать большое значение. Какие приметы дошли до нас с тех времен, и что не стоит делать в этот день, читайте в материале «Рамблера».

Что нельзя делать 23 июня в Тимофеев день
Фото: unsplashunsplash

Что нельзя делать 23 июня

Видео дня
  • Выносить мусор из дома, иначе есть риск сильно поссориться со всеми домашними.
  • Жадничать, поскольку скупость в этот день может в итоге обернуться для вас безденежьем. Нехваткой денег может также обернуться привычка оставлять после еду посуду на столе: 23 июня этого делать категорически нельзя.
  • Заглядывать в чужие окна: считалось, что таким образом можно привлечь к себе чужие горести и беды.
  • Злиться. Негативные эмоции, выплеснутые в этот день, вернутся к вам в большем объеме.
  • Смотреться в чужое зеркало. Правда, этот запрет касается лишь молодых незамужних девушек. Считалось, что муж в будущем будет гулящим. Также, тем, кто мечтает выйти замуж, в этот день нельзя ходить в гости, иначе мечты о свадьбе придется отложить как минимум на год.
  • Прикасаться к родинкам, если не хотите навлечь на себя проблемы со здоровьем.
  • Радоваться радуге 23 июня тоже не стоит: любование разноцветным «коромыслом» в небе может привести к тому, что весь год вас будут преследовать материальные проблемы.
  • Оставлять окна постоянно открытыми, иначе ветер унесет из дома счастье.

Что надо делать 23 июня

  • Быть заботливым и щедрым, тогда в будущем не будет проблем с деньгами и хорошим отношением к вам окружающих.
  • Встречаться с близкими: это привлечет в жизнь удачу и достаток. Кроме того, на Руси считали, что в этот день по земле бродят души умерших, и чтобы они не пришли в дом и не напакостили, собирались большими компаниями.
  • Делать подарки. Получателю подарка будет приятно, а дарителю такой жест добавит «плюсиков в карму» и принесет материальное благополучие.

Народные приметы 23 июня

  • Радуга на небе в этот день сулит неурожайный год. О том же предупреждает и засушливая погода.
  • Каркает ворон на крыше — скоро похолодает.
  • Дождь 23 июня предвещает скорую засуху.
  • Птицы с самого утра чистят перья — будет дождь.
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