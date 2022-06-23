Почему в СССР не выбрасывали газеты

В Советском Союзе газеты были не только источником информации. Сначала их читали, а потом, придя в квартиру, можно было обнаружить стопку старых газет. На самом деле, их использовали для бытовых нужд. Советские хозяйки придумывали им самые необычные применения. О них — в материале ”Рамблера”.

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Для хранения обуви

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Сейчас в магазинах можно найти много различных ящиков, уплотнителей и расширителей для обуви. Все сделано для удобства покупателей и ухода за обувью. В СССР такого разнообразия не было, да и достать обувь было тяжело, поэтому к ней относились с особой осторожностью. Для того, чтобы сезонная обувь сохраняла форму, в нее утрамбовывали комки из газет. Таким образом, удавалось сделать так, чтобы она не изнашивалась долгое время.

Вместо грунта для стен

Даже сейчас в старых советских квартирах можно найти под обоями кусочки газет. Дело в том, что ими перед ремонтом выравнивали стены. Сейчас на рынке стройматериалов есть широкий выбор грунтовок и шпаклевки, но тогда с этим было гораздо тяжелее, да и ремонт делали самостоятельно, без помощи специализированных мастеров. На стены клали газеты с помощью крахмального клея, а уже поверх них были обои.

Для мытья окон

Сейчас есть большой выбор чистящих средств и приспособлений для полировки окон, которые сделают стекла чистыми и без разводов. В СССР приходилось выкручиваться подручными материалами. Окна мыли обычным мыльным раствором, а затем протирали газетами для того, чтобы не было разводов. Некоторые хозяйки и сейчас пользуются этим способом для экономии денег.

Для хранения овощей и фруктов

Овощи и фрукты многие люди хранили в газетах. Делали это в двух случаях: если были куплены недозревшие плоды или если они лежали слишком долго. Газеты вытягивали всю влагу из плодов, не давали размножаться бактериям. Таким образом, продукты хранились гораздо дольше и не плесневели. Особенно это было актуально в сезон урожая, когда с дач привозили яблоки, кабачки и другие осенние продукты.

Для рассады