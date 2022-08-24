Странные привычки японцев, которые трудно понять россиянам

Япония уже давно стала страной, где смешаны инновационные технологии и традиционные культурные ценности Востока. Например, в домах у японцев есть отдельные тапочки для посещения туалета, и их отсутствие кажется жителям этой страны дикостью. У них есть и другие привычки, которые трудно понять людям, живущим в западных странах, а японцы, в свою очередь, недоумевают традициям представителей других национальностей. О том, что необычного делают японцы — в материале “Рамблера”.
Одна из самых необычных привычек японцев удивит вас, если вы зайдете в квартиру в этой стране. У японцев есть специальные тапочки, в которых они ходят в туалет. Дело в том, что большинство жителей этой страны помешаны на гигиене и стараются делать все, чтобы ноги и руки всегда были чистыми. Так, чтобы не разносить грязь из туалетной комнаты по дому, они надевают специальные тапочки, а на выходе из туалета снимают их. Такие же они могут предложить гостям. Как правило, на этот случай заготовлены одноразовые тапочки, как в отелях.
Вендинговые автоматы с закусками и водой можно встретить в любой стране в общественном месте. Это удобно, так как люди могут пообедать на ходу или купить воды, если их замучила жажда. Однако в Японии можно найти автоматы с самым необычным содержимым. Так, существуют точки, где продаются куриные яйца, овощи, фрукты, лед, сувениры и сладости. В 90-х даже существовали автоматы, где продавались поношенные трусы, но их запретили под давлением местных жителей.
Если вы будете спать на работе, то наверняка получите выговор или замечание от начальства, а вот в Японии это не возбраняется и даже приветствуется. Существует термин инэмури, который подразумевает сон в общественных местах, на работе или на учебе. С японского это слово переводится как “присутствовать и спать”. Если в транспорте люди видят спящего человека, к нему относятся с уважением, так как инэмури считается признаком кропотливой и тяжелой работы. Однако и у инэмури есть свои правила. Во-первых, вы должны делать вид, что заинтересованы в процессе, например спать сидя или стоя. Во-вторых, поспать на совещании с начальством не получится — это считается неуважением, а вот начальник спокойно может спать в присутствии подчиненного.
Японцы предпочитают компактность везде и во всем, и это касается не только дома и шкафов. Например, в стране можно встретить двухуровневые парковки с подъемом машины. А в отелях вы не найдете высоких стульев и столов. В своих квартирах они стараются придерживаться минимализма и покупают мебель небольшого размера.