Странные привычки японцев, которые трудно понять россиянам

Япония уже давно стала страной, где смешаны инновационные технологии и традиционные культурные ценности Востока. Например, в домах у японцев есть отдельные тапочки для посещения туалета, и их отсутствие кажется жителям этой страны дикостью. У них есть и другие привычки, которые трудно понять людям, живущим в западных странах, а японцы, в свою очередь, недоумевают традициям представителей других национальностей. О том, что необычного делают японцы — в материале “Рамблера”.

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Тапочки для туалета

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Одна из самых необычных привычек японцев удивит вас, если вы зайдете в квартиру в этой стране. У японцев есть специальные тапочки, в которых они ходят в туалет. Дело в том, что большинство жителей этой страны помешаны на гигиене и стараются делать все, чтобы ноги и руки всегда были чистыми. Так, чтобы не разносить грязь из туалетной комнаты по дому, они надевают специальные тапочки, а на выходе из туалета снимают их. Такие же они могут предложить гостям. Как правило, на этот случай заготовлены одноразовые тапочки, как в отелях.

Вендинговые автоматы с неожиданным ассортиментом

Вендинговые автоматы с закусками и водой можно встретить в любой стране в общественном месте. Это удобно, так как люди могут пообедать на ходу или купить воды, если их замучила жажда. Однако в Японии можно найти автоматы с самым необычным содержимым. Так, существуют точки, где продаются куриные яйца, овощи, фрукты, лед, сувениры и сладости. В 90-х даже существовали автоматы, где продавались поношенные трусы, но их запретили под давлением местных жителей.

Дневной сон на работе

Если вы будете спать на работе, то наверняка получите выговор или замечание от начальства, а вот в Японии это не возбраняется и даже приветствуется. Существует термин инэмури, который подразумевает сон в общественных местах, на работе или на учебе. С японского это слово переводится как “присутствовать и спать”. Если в транспорте люди видят спящего человека, к нему относятся с уважением, так как инэмури считается признаком кропотливой и тяжелой работы. Однако и у инэмури есть свои правила. Во-первых, вы должны делать вид, что заинтересованы в процессе, например спать сидя или стоя. Во-вторых, поспать на совещании с начальством не получится — это считается неуважением, а вот начальник спокойно может спать в присутствии подчиненного.

Компактность во всем