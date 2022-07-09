Зачем в Малайзии купают детей в пиве

Когда дело касается детей, даже самые рациональные родители становятся способными на самые нелогичные поступки. Например, в Малайзии принято купать детей в пиве. "Рамблер" рассказывает о этой и других странных традициях, принятых разных странах.

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Купание в пиве

Этому обычаю много лет, и каждое новое поколение родителей в Малайзии продолжает это делать. Зачем? Принято считать, это поможет ребенку стать более здоровым, а также привлечет удачу и успех. Конечно же, все понимают, что это всего лишь обряд, но он все еще очень распространен.

Стрижка наголо

Россия тоже не без странных традиций. До недавнего времени было принято стричь детей наголо, когда им исполнялся год. Когда-то это действительно было оправдано, так боролись со вшами, которые маленькому ребенку могли нанести серьезный вред. Но сейчас такой необходимости нет, лишь от бабушек и прабабушек можно услышать уже не совет, но вопрос — стричь будете? Конечно, нет!

Прыжки через младенцев

В Испании было принято прыгать через детей. Человек, выполнявший в ритуал, облачался в желтый костюм и символизировал дьявола, который забирает у детей все беды и несчастья.

Купание в кипящем молоке

Сейчас этот обряд запрещен. Но когда-то в Индии его практиковали. Мать кипятила молоко в глиняном горшке, а отец окунал в него ножки ребенка, а затем и сам обливался этим молоком.

Сохранение пуповины