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56 минут назад

Почему фигуристки надевают колготки поверх коньков

Мария Кимакович

Выступления фигуристок всегда очень зрелищны и красивы. Помимо безусловного мастерства и таланта спортсменок во время проката важны многие детали. В частности, безусловно, внимание всегда привлекает наряд. И часто зрители замечают натянутые поверх коньков колготки. Почему данный аксессуар фигуристки надевают именно так и насколько это важно, читайте в материале «Рамблера».

Почему фигуристки надевают колготки поверх коньков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По сути, это вовсе даже не колготки, а своеобразные «чехлы». Причем они могут быть разными: закрывающими всю ногу вместе с ботинком до самых лезвий, сделанные наподобие лосин, штрипки которых цепляют за коньки, и даже такие, которые оставляют открытой лишь переднюю часть конька. Есть и обычные колготки, для фигуристок, которые не надеваются на ботинки, но, как правило, спортсменки выбирают их крайне редко. И на это есть несколько причин.

Во-первых, надевая колготки на коньки, фигуристки предотвращают возможность того, что на ботинке развяжется шнурок. Такая, казалось бы, незначительная деталь легко может стоить спортсмену больших неприятностей: от штрафных баллов на выступлении до серьезных травм.

Во-вторых, продумывая наряд для выступления, внимание всегда уделяется даже самым мелким деталям. Подбирать под каждое платье подходящие по цвету коньки просто невозможно, тем более, фигуристки неохотно меняют удобную и «раскатанную» обувь. Надетые на ботинки специальные колготки-«чехлы» нужного цвета легко решают эту проблему.

В-третьих, помимо катания судьи крайне внимательно оценивают и внешний вид спортсменов. За время тренировок даже на новых коньках появляются царапины многочисленные потертости. Такие погрешности специальный аксессуар замечательно скрывает.

Ну, и в-четвертых, ноги в колготках-«чехлах», закрывающие ботинок до самого лезвия, кажутся визуально длиннее.

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