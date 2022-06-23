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14 минут назад

Где понюхать кота, чтобы ощутить счастье

Катя Кобышева

Признайтесь, приходилось ловить себя на мысли, что хочется немедленно сделать нечто странно? Например, взять и прыгнуть с кресла на подушку, брошенную перед ним на пол, или спрятаться в шкафу, чтобы никто не нашел, или прямо сейчас встать и закружиться на месте, а после этого резко сесть и сказать "уууууу", или найти кота и зарыться в его шерсть носом. Для последнего занятия есть даже специальное слово в японском языке — нэкосуи. "Рамблер" рассказывает, как так вышло и зачем японцам спрей с ароматом кошачьей головы.

Где понюхать кота, чтобы ощутить счастье
Фото: PxHerePxHere

На самом деле ничего удивительного в этом нет, давно известно и даже доказано учеными, что животные помогают людям справляться со стрессом. А некоторые даже утверждают, что их кот или кошка способны находить больное место и "лечить" его. У этого эффекта есть объяснение: иногда нужно успокоиться и расслабиться, чтобы прошло привычное недомогание. А котики просто любят греться на своем человеке и, конечно же, очень помогают ему таким образом справляться.

Для тех, кто неистово любит котов и страшно тоскует вдали от них, японская компания Felissimo, которая выпускает массу продуктов для котиков и их владельцев, выпустила ароматизированный спрей с запахом кошачьей головы. Чтобы создать идеальный продукт, к этому подключили экспертов, которые в течение четырех месяцев без устали ходили в кошачьи кафе и нюхали там головы котиков. Результаты их труда позволили разработать тот самый аромат, вдыхая который можно ощутить теплоту, любовь и кошачью нежность.

Спрей очень пригодится в ситуациях, когда любимого кота рядом нет, а успокоиться нужно здесь и сейчас. Один маленький пшик — счастье наступит.

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