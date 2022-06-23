Кузина жениха в подвенечном платье решила превзойти невесту

Родственница жениха, имя которой не раскрывается, появилась на свадьбе в подвенечном платье в попытке перещеголять невесту и нарвалась на критику в сети. Соответствующая публикация появилась на портале Reddit.

Фото: lenta.ru lenta.ru

Одна из пользовательниц сайта разместила пост с фотографией, на которой запечатлены невеста, жених и его кузина. Автора поста возмутил внешний вид последней: женщина надела на церемонию бракосочетания белое макси-платье с открытыми плечами и кружевным воланом вдоль линии декольте. «Она весь вечер преследовала мою подругу [невесту]», — пожаловалась юзерша.

Пользователи сети принялись высказывать свое мнение в комментариях, решив, что родственница захотела затмить невесту. «Мне просто интересно, о чем думают люди, когда надевают белое на чужие свадьбы», «Не просто белое платье, а белое и кружевное», «У невесты не нашлось подруги, которая вылила бы на эту женщину бутылку красного вина?», «Она явно страдает нарциссизмом и не может принять, что она не будет в центре внимания», — писали они.