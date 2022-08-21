Какая мелочь выдала участников Великого ограбления поезда

Это преступление вошло в историю как Великое ограбление поезда. Казалось, план был идеальный, но грабители попались на мелочи. "Рамблер" рассказывает, как полицейские вычислили преступников благодаря затертой настольной игре.

Идея принадлежит Брюсу Рейнольдсу, владельцу антикварного магазинчика, который и до этого неоднократно попадался на других преступлениях. Во время очередной отсидки он узнал, что в Лондон из Глазго регулярно уходит поезд, в одном из вагонов которого перевозят ветхие купюры номиналом от одного до пяти фунтов. В Лондоне номера купюр переписывают, а затем их сжигают. План Рейнольдса заключался в том, чтобы выкрасть деньги из вагона до того, как они попадут в Лондон, и пустить в повторный оборот.

Подготовка заняла довольно времени, в ограблении участвовали 15 человек, у каждого была своя роль. В назначенное время — ночью 8 августа 1963 года в 3 часа 3 минуты — сообщники закрыли мешком зеленый фонарь и поставили красный. Поезд остановился. Грабители, переодетые в форму железнодорожных рабочих, его уже ждали, каждый на своей позиции.

Помощник машиниста спрыгнул с тепловоза, чтобы пойти позвонить, но его уже ждали, а провода уже были перерезаны злоумышленниками. Затем свой удар обухом топора по голове получил машинист. В банде был свой машинист, но он так разнервничался, что не смог отогнать тепловоз с нужным вагоном к месту, где ждал грузовик, пришлось приводить в чувство машиниста с разбитой головой. У сообщников все получилось. Они скрылись с деньгами на заранее арендованной ферме.

Но вскоре преступники узнали, что полиция намерена прочесывать местность в радиусе 50 километров. Им пришлось бежать. Полицейские пришли на ферму, когда налетчики ее уже покинули, но их внимание привлекла старая, изрядно потертая настольная игра, с которой получилось снять достаточное количество отпечатков пальцев. По этим отпечаткам удалось идентифицировать преступников.