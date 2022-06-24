Англичанка нашла своего кота спустя десять после его пропажи

Англичанка нашла своего кота через десять лет после его пропажи. Оказалось, что питомец ушел от дома на 400 километров, пишет таблоид The Daily Star.
Животное по кличке Чаббс бес следа исчезло в 2012-м. Стремясь отыскать кота, британка распространяла его фотографии в интернете, расклеивала объявления, расспрашивала прохожих, однако мурлыку никто не видел. Тем не менее два года назад женщине неожиданно позвонили и сообщили, что Чаббс нашелся.
Оказалось, что кота увидел ветеринар. Он подобрал питомца на улице и отыскал у него микрочип. Хозяйка призналась, что поначалу не поверила в происходящее и подумала, что речь идет о розыгрыше. Однако личная встреча с Чаббсом все расставила на свои места.
«Он был невероятно запущенным, очень худым и несчастным»,
– сказала женщина.
Увидев хозяйку, кот сразу все вспомнил. Обнюхал дом и побежал к своему любимому дивану. Британка пообещала журналистам чаще баловать своего усатого друга, чтобы она впредь не помышлял о побеге.