Заброшенный город эллинистического периода нашли в Албании

Археологи обнаружили на территории Албании древний город эллинистического периода. По мнению исследователей, это может быть потерянное поселение Бассания, сообщает Heritage Daily.
Из исторических источников известно, что Бассания была иллирийским городом, который перешел под владычество Рима после Иллирийских войн. Сохранилось его описание пера римского историка Ливия (59 год д.н.э. – 17 год н.э.). Напомним, Иллирия – древнее название западной области Балканского полуострова.
Точное местонахождение Бассании долгое время не удавалось установить. Но в 2018 году исследователи обнаружили неподалеку от города Шкодер оборонительные стены и два каменных сооружения. Последние считались естественными образованиями рельефа, но на самом деле представляли собой остатки двух бастионов и сторожки.
Недавно ученые из Варшавского университета провели геофизические исследования в указанном месте и нашли следы крупного поселения площадью 20 га. Они раскопали два крупных здания, 240 и 70 квадратных метров, которые датировали эллинистическим периодом.
Анализ фрагментов керамики показал, что место впервые заселили еще в 2000 годах до нашей эры. Также были найдены осколки амфор из Греции 3 и 2 веков до нашей эры.
Ученые отметили, что на постройках нет следов сожжения или других катаклизмов. Город естественным образом разрушился из-за эрозии, кроме того, местные жители брали оттуда стройматериал для собственных нужд.
Интересно, что город находился между двумя важными древними центрами на территории бывшей Иллирии – иллирийской столицей Шкодером и греческим городом Лиссос.