Заброшенный город эллинистического периода нашли в Албании

Археологи обнаружили на территории Албании древний город эллинистического периода. По мнению исследователей, это может быть потерянное поселение Бассания, сообщает Heritage Daily.

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Из исторических источников известно, что Бассания была иллирийским городом, который перешел под владычество Рима после Иллирийских войн. Сохранилось его описание пера римского историка Ливия (59 год д.н.э. – 17 год н.э.). Напомним, Иллирия – древнее название западной области Балканского полуострова.

Точное местонахождение Бассании долгое время не удавалось установить. Но в 2018 году исследователи обнаружили неподалеку от города Шкодер оборонительные стены и два каменных сооружения. Последние считались естественными образованиями рельефа, но на самом деле представляли собой остатки двух бастионов и сторожки.

Недавно ученые из Варшавского университета провели геофизические исследования в указанном месте и нашли следы крупного поселения площадью 20 га. Они раскопали два крупных здания, 240 и 70 квадратных метров, которые датировали эллинистическим периодом.

Анализ фрагментов керамики показал, что место впервые заселили еще в 2000 годах до нашей эры. Также были найдены осколки амфор из Греции 3 и 2 веков до нашей эры.

Ученые отметили, что на постройках нет следов сожжения или других катаклизмов. Город естественным образом разрушился из-за эрозии, кроме того, местные жители брали оттуда стройматериал для собственных нужд.