Почему черепахи живут так долго

Международная группа ученых представила наиболее полное на сегодняшний день исследование старения и долголетия, включающее данные, собранные в дикой природе в 107 популяциях 77 видов рептилий и амфибий по всему миру.

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Исследователи выяснили, что черепахи, крокодилы и саламандры имеют особенно низкие темпы старения и большую продолжительность жизни для своих размеров. Команда также обнаружила, что защитные фенотипы, такие как твердый панцирь большинства видов черепах, способствуют более медленному старению, а в некоторых случаях даже "незначительному старению" — или отсутствию биологического старения.

Целью ученых было проанализировать различия в старении и продолжительности жизни холоднокровных (эктотермов) в дикой природе по сравнению с теплокровными животными и изучить предыдущие гипотезы, связанные со старением, включая способ регуляции температуры тела и наличие или отсутствие защитных физических признаков.

Результаты исследования показали, что способ регулирования температуры животного — холоднокровное или теплокровное - не обязательно указывает на скорость старения или продолжительность жизни.