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2 часа назад

Почему черепахи живут так долго

Ferra.ruиещё 3

Международная группа ученых представила наиболее полное на сегодняшний день исследование старения и долголетия, включающее данные, собранные в дикой природе в 107 популяциях 77 видов рептилий и амфибий по всему миру.

Почему черепахи живут так долго
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Исследователи выяснили, что черепахи, крокодилы и саламандры имеют особенно низкие темпы старения и большую продолжительность жизни для своих размеров. Команда также обнаружила, что защитные фенотипы, такие как твердый панцирь большинства видов черепах, способствуют более медленному старению, а в некоторых случаях даже "незначительному старению" — или отсутствию биологического старения.

Целью ученых было проанализировать различия в старении и продолжительности жизни холоднокровных (эктотермов) в дикой природе по сравнению с теплокровными животными и изучить предыдущие гипотезы, связанные со старением, включая способ регуляции температуры тела и наличие или отсутствие защитных физических признаков.

Результаты исследования показали, что способ регулирования температуры животного — холоднокровное или теплокровное - не обязательно указывает на скорость старения или продолжительность жизни.

Однако предположение, что животные с физическими или химическими признаками, обеспечивающими защиту — такими как броня, шипы, панцирь или яд — медленнее стареют и дольше живут, команда исследователей документально подтвердила. Эти защитные признаки действительно позволяют животным стареть медленнее и, в случае физической защиты, жить намного дольше для своего размера, чем животные без защитных фенотипов.

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