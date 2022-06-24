7 мифов о животных из приюта

Выбор четверолапых из приюта в качестве питомцев – это очень важное доброе дело, решающее многие проблемы бездомных животных. Тем не менее, вокруг приютских кошек и собак существуют устоявшиеся предрассудки, которые могут повлиять на готовность людей взять на себя ответственность за нового члена семьи. В этой статье мы разберём популярные мифы о хвостиках из приютов.

Фото: Petstory Petstory

У животных из приюта чаще всего проявляются серьёзные поведенческие проблемы

Видео дня

Разумеется, при виде людей собаки в питомниках могут вскакивать и лаять, кошки – прятаться в дальний угол своей клетки. Приют – это незнакомая среда, и она может быть подавляющей и пугающей для наших пушистых друзей. Но проблемы с поведением считаются далеко не самой популярной причиной попадания кошек и собак в благотворительные учреждения. На самом деле, большинство животных оказываются в приютах вследствие смерти или переезда хозяев, некоторые попадают туда с улиц и ждут своего человека. Другими словами, именно невезение, а не плохое поведение приводит к тому, что питомцы оказываются в клетках.

У животных из приюта есть проблемы со здоровьем

От проблем со здоровьем не застрахован никто – будь то породистое животное или бездомная собака смешанных пород. Как правило, муниципальные приюты заботятся о состоянии питомцев, попавших под их опеку. "Хвостиков" обрабатывают от паразитов,вакцинируют, стерилизуют или кастрируют. Кроме того, в случае проблем со здоровьем, организации стараются своими силами вылечить пушистых перед тем, как отдать новым хозяевам. Несоблюдение норм по содержанию питомцев может привести к вспышкам инфекционных заболеваний в приютах и другим неприятным последствиям. Поэтому в учреждениях действуют строгие графики контроля за здоровьем подопечных.

Приютские животные не социализированы

Многие животные, сданные в приюты, раньше жили в семьях и регулярно контактировали как с людьми, так и с другими животными. Конечно, питомцы не попадают в благотворительные учреждения от хорошей жизни – некоторые малыши сталкиваются с жестокостью или безразличным отношением окружающих до того, как их найдут волонтёры.И это может повлиять на психику животных. Поэтому большое внимание в приютах уделяется процессу – работники регулярно гуляют и общаются с питомцами, поощряют их за хорошее поведение и помогают комфортнее чувствовать себя рядом с людьми.

Раз животное бросили однажды, оно уже не сможет снова довериться человеку

Некоторые люди беспокоятся о том, сможет ли с ними раскрыться взрослый или пожилой питомец, которого бросили предыдущие хозяева. Другие переживают из-за того, что животное не сможет привязаться к новому владельцу и полюбить его так, как членов своей предыдущей семьи. Однако домашние животные – это очень сильные, великодушные и умные создания. Многие питомцы, попавшие в добрые руки, будто бы понимают, что им дали второй шанс в жизни. Они чувствуют благодарность по отношению к новым хозяевам.

Стоит помнить и о том, что в любых отношениях привязанность и доверие формируются со временем. В приютах часто говорят о правиле 3-3-3: животному требуется три дня, чтобы освоиться в новом доме; три недели –чтобы войти в режим и почувствовать себя комфортно; и три месяца – чтобы ощутить безопасность и начать выстраивать связь с человеком. Наберитесь терпения и лакомств для позитивного подкрепления питомца, и уже через несколько месяцев вы обретёте лучшего друга на всю жизнь.

В приютах только взрослые питомцы

Это не так! В благотворительных учреждениях для животных можно найти котиков и собачек любых возрастных категорий – от малышей до пожилых питомцев. И у каждой группы есть свои преимущества! Так, подарив дом зрелому животному, вы не будете переживать из-за того, какого размера ваш домашний любимец достигнет в будущем. Также вы сможете пропустить этап детских шалостей вашего щенка или котёнка. А если для вас всё-таки важно самостоятельно приучить малыша к горшку и обучить его основам послушания, в местном приюте вы найдёте множество щенков и котят, готовых встретить своего хозяина.

Вы не можете знать, кого берёте, потому что у приютских животных нет документов и родословной

Документы не определяют питомца. Вы можете взять домой собаку с самой чистой родословной в мире, но всё равно столкнуться с проблемами. Кроме того, многие породистые животные тоже часто попадают в питомники, поскольку их семьи переживают обстоятельства, вынуждающие отказаться от домашнего любимца. Например, из-за аллергии одного из членов семьи или смерти хозяина хвостика. Помните о том, что и питомцы из приютов без какой-либо родословной могут стать для вас великолепными компаньонами. Главное – это терпение, понимание и готовность помочь животному.

Приюты полны собак смешанных пород

При поиске компаньона не стоит упускать из виду животных смешанных пород! Это замечательные питомцы, которые могут обладать и более крепким здоровьем, и большей длительностью жизни, чем их чистокровные конкуренты, благодаря генетическому разнообразию.