Астрономы изучили появившийся из ниоткуда астероид

Луиза Фернанда Замбрано-Марин и сотрудники обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико выяснили многое об астероиде 2019 OK, который три года назад внезапно появился на пути к Земле из “слепой зоны” - солнечной оппозиции.

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"Это был настоящий вызов", - говорит Замбрано-Марин. "Никто не видел его, пока он практически не пролетел мимо, поэтому, когда мы получили сигнал тревоги, у нас было очень мало времени, чтобы действовать. Несмотря на это, мы смогли получить много ценной информации".

Оказалось, что астероид был от 64 до 128 м в диаметре и быстро двигался. Он совершал полный оборот вокруг своей оси со скоростью от 3 до 5 минут. Это означает, что он входит всего лишь в 4,2% известных быстро вращающихся астероидов.

Данные показывают, что астероид, скорее всего, относится к С-типу, состоящим из глины и силикатных пород, или к S-типу, состоящим из силикатных и никель-железных пород. Астероиды С-типа являются одними из самых распространенных и одними из самых старых в нашей Солнечной системе. S-тип - второй по распространенности.