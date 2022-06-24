Орнитолог раскрыл секрет окраски розовых фламинго

Птенцы розовых фламинго вылупляются на самом деле не розовыми, а покрытыми светло-серым пухом, рассказал Москве 24 орнитолог, старший научный сотрудник Зоологического музея МГУ Евгений Коблик.
По словам Евгения Коблика, розовый оттенок фламинго приобретают только на второй-третий год жизни.
"Если фламинго не кормить рачками или их заменителями с подобными пигментами, то фламинго белеет",
– уточнил орнитолог.
По его словам, в прошлом веке, когда не существовало специальных кормовых добавок с заменителями рачков, во многих зоопарках мира птицам в пищу добавляли свеклу, красный болгарский перец и морковь.
"Это добавляло пигмент каротиноидного ряда, и перья фламинго розовели",
– пояснил Евгений Коблик.
В мире существует шесть видов фламинго, и розовый – лишь один из них, напомнил специалист. Орнитолог добавил, что в названии этих птиц кроется парадокс.
"Тот вид, который мы называем розовым, он как раз самый белый из них. Все остальные значительно розовее. В Южной Америке есть даже красный фламинго... То есть это какой-то парадокс получается, вид называется розовый, но он самый из них не розовый",
– заключил эксперт.