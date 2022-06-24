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1 час назад

Орнитолог раскрыл секрет окраски розовых фламинго

Москва24

Птенцы розовых фламинго вылупляются на самом деле не розовыми, а покрытыми светло-серым пухом, рассказал Москве 24 орнитолог, старший научный сотрудник Зоологического музея МГУ Евгений Коблик.

Орнитолог раскрыл секрет окраски розовых фламинго
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

По словам Евгения Коблика, розовый оттенок фламинго приобретают только на второй-третий год жизни.

"Если фламинго не кормить рачками или их заменителями с подобными пигментами, то фламинго белеет",

– уточнил орнитолог.

По его словам, в прошлом веке, когда не существовало специальных кормовых добавок с заменителями рачков, во многих зоопарках мира птицам в пищу добавляли свеклу, красный болгарский перец и морковь.

"Это добавляло пигмент каротиноидного ряда, и перья фламинго розовели",

– пояснил Евгений Коблик.

В мире существует шесть видов фламинго, и розовый – лишь один из них, напомнил специалист. Орнитолог добавил, что в названии этих птиц кроется парадокс.

"Тот вид, который мы называем розовым, он как раз самый белый из них. Все остальные значительно розовее. В Южной Америке есть даже красный фламинго... То есть это какой-то парадокс получается, вид называется розовый, но он самый из них не розовый",

– заключил эксперт.

Истории,МГУ,
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