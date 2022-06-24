Из чего на самом деле делают бальзам «Звездочка»

Бальзам «Золотая звезда» знаком каждому советскому человеку. Первая встреча с ним могла произойти еще в детстве, когда при простуде ребенка обтирают этим маслом, от которого стоит стойкий аромат. На самом деле, в СССР был настоящий культ этого бальзама.

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С помощью «Звездочки» лечились от простуды, головной боли, ангины, вирусных заболеваний. Ее использовали для дезинфекции, от мозолей и даже от синяков помогал один и тот же препарат.

Полное название бальзама звучит как «Высокая золотая звезда». К нам товар попал в 70-е годы прошлого века из Вьетнама. Тогда СССР начал тесно сотрудничать с Вьетнамом, который придерживался социалистической идеологии. Так, в страну начали попадать товары, произведенные в азиатском государстве. Однако никто не ожидал, что даже спустя десятилетия «Звездочка» останется востребованной у населения.

Феномен мази заключается в том, что она сделана исключительно из натуральных компонентов. В ней так много масел, что каждое может помочь с определенным недугом. Поэтому ее использовали и от зубной боли, и от неприятных ощущений в суставах. В состав мази входят масла эвкалипта, мяты, гвоздики, корицы, но это еще не все. Даже вспомогательные ингредиенты могут стать самостоятельными лекарствами, а именно: камфора, пчелиный воск, вазелин и ментол. В первую очередь, весь состав оказывает антисептический и разогревающий эффект. На популярность оказало влияние и стоимость бальзама. Он стоил копейки, долго не заканчивался и применялся ото всех болезней.