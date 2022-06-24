Дешевый СССР? — сколько стоил транспорт на самом деле

Большое распространение получили мифы о более простой жизни в СССР с дешевыми продуктами и вещами. На самом деле, те времена можно описать несколькими терминами - тотальный дефицит, недоступность большинства товаров, жизнь до зарплаты. Приобрести новый автомобиль обычному человек было невозможно. Даже покупка велосипеда в некоторых случаях считалась проблемой.

Средняя зарплата в СССР составляла 140 рублей. Из такой суммы можно было откладывать, так как тратить средства было не на что. В конце 1970 годов модель ВАЗ-2101 стоила 5620 рублей, Москвич - 4936 рублей, а ГАЗ-21 – 8500 рублей. Только в 1980 годах транспортные средства можно было приобрести через автосалон. До этого в очереди приходилось ждать почти 10 лет. Не существовало возможности сделать определенный выбор - приходилось брать то, что имелось в наличии.

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Выбирать автомобиль могли только выдающиеся спортсмены, герои войны, космонавты. Даже приобретение транспортного средства с пробегом являлось большой проблемой для обычных граждан. Во-первых, официально сделать это можно было только в комиссионном магазине. Во-вторых, стоимость в большинстве случаев превышала цену новой машины.

Если гражданин не мог приобрести автомобиль, он рассматривал в качестве альтернативы мотоцикл. Сразу после войны на некоторые модели не требовалось даже водительское удостоверение. А в сельской местности такой вид транспорта в дополнении с коляской являлся отличным помощником по хозяйству. Особой популярностью пользовались тяжелые модели МТ или Урал. Но на приобретение такого транспорта нужно было 10 месячных зарплат.

В начале 1970 годов стоимость мотоцикла Урал составляла 1250 рублей. Уже через 10 лет прайс поднялся до 1750 рублей. Большой популярностью у советских граждан пользовался мотоцикл модели ИЖ-Юпитер, стоимость которого составляла 1450 рублей. Дешевая версия - ИЖ-Планеты - стоила 670 рублей. Самыми доступными мотоциклами считались Минск и Восход, так как их цена едва превышала 450 рублей.

Но такой транспорт использовался только для перевозки собственного тела. Для решения хозяйственных задач требовались более крупные мотоциклы.