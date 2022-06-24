Приметы 24 июня: что запрещено делать в Варфоломеев день

С древности 24 июня – Варфоломеев день – считается крайне опасным днем. Наши предки были убеждены, что именно в этот день нечистая сила представляет для людей особую опасность. Вот почему сегодня крайне важно проявлять бдительность, не соглашаться на авантюры и не подвергать себя риску.

Фото: Фреска церкви свт. Николая Фреска церкви свт. Николая

Подробнее о Варфоломееве дне – в материале "Рамблера".

Согласно поверьям, в день Варнавы или Варфоломея нечисть распределяет между собой обязанности: кто принесет людям болезни, кто раздор в семью, а кто оставит без урожая.

24 июня крайне важно оградить себя от негатива во всех отношениях. Дело в том, что духи особенно восприимчивы к негативной энергии и, чувствуя ее, они направляют беды на человека.

В Варфоломеев день нельзя сплетничать, ссориться и впадать в уныние. Нельзя лениться на работе, если вы жаждете получить повышение.

Но и это еще не все: 24 июня запрещается давать в долг – это может привести к нищете. Также, согласно поверьям, нельзя есть овощи и зелень, собранные 24 июня, а также заготавливать и собирать травы и ягоды кроме земляники. Все потому, что именно в Варфоломеев день традиционно отмечали праздник Земляники.

Чем заняться в день Варфоломея? Считается, что этот день отлично подходит для того, чтобы примириться с обидчиками и простить их. Кроме того, 24 июня – благоприятный день для уборки. Если вы давно планировали избавиться от хлама, сегодня самое время.