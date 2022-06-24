Как проходят похороны в Израиле

В Израиле существуют свои традиции похорон, которые связаны не только с основной религией страны, но и с бюрократическими проблемами, связанными с похоронами. Несмотря на то, что в Израиле расположен город всех религий, а самой стран еживут люди различных вероисповедний, основная масса людей исповедует иудаизм, поэтому хоронят здесь в соответствии с правилами религии. О них — в материале “Рамблера”.

Фото: Yoninah/wikipedia.org Yoninah/wikipedia.org

Последние часы жизни

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Если человек стар или болен, то последние дни и часы его жизни воспринимаются как подготовка к переходу в новый мир. Поэтому перед тем, как умереть, человек должен перечислить все свои грехи и покаяться в них. Если у него нет такой возможности, к нему приходит специальный человек, который зачитывает все плохие поступки, совершенные при жизни.

Сразу после того, как человек скончался, над ним произносят молитву Шма Исраэль, а потом читают Телим — псалмы царя Давида.

Как происходит траур

Родственники покойного обязаны соблюдать траур в первые семь дней после смерти близкого. В это время им запрещено что-либо делать, поэтому всю бюрократическую подготовку вверяют дальним родственникам. Запрещено также пить вино, употреблять мясо, ходить в душ, пользоваться косметикой, выполнять тяжелый физический труд, читать молитвы.

На похоронах близкие родственники покойного должны появиться в порванной одежде в знак траура. На вещах делают разрезы, которые называются криа. Если он сделан с левой стороны, то значит, что у человека умерли родители. С правой — другие родственники.

После ритуала погребения принято давать милостыню бедным. Перед выходом с кладбища каждый, кто пришел на похороны должен сорвать траву и перебросить ее через плечо, а потом помыть руки.

Поминок, как в православии, в иудаизме нет, но иногда устраивают траурную трапезу. Еду приносят родственники и друзья, чаще всего употребляют яйца — как символ того, что скорбь передается от человека к человеку, а также пресные круглые булки.

Особенности погребения

Похороны могут пройти уже на следующий день после смерти человека — в иудаизме с этим не затягивают. Не хоронят умерших только по субботам и большим праздникам.