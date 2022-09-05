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1 час назад

3 пугающих вещи, в которые верили врачи прошлого

Мира Маркина

С каждым годом медицина развивается все стремительнее, и сейчас нам крайне трудно представить, как лечили людей еще век назад.

3 пугающих вещи, в которые верили врачи прошлого
Фото: pxherepxhere

Более того, многие методы медицины прошлого, к которым прибегали врачи из-за нехватки знаний, сегодня можно назвать по-настоящему ужасающими. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Дырка в черепе поможет в борьбе с мигренью и духами

К трепанации мозга врачи начали прибегать еще в 6500 году до н.э. Однако эта небезопасная процедура пользовалась популярностью не только среди наших первобытных предков: ее активно внедряли в свою практику и во времена античности, и в средневековье.

Дырки в черепе сверлили чуть ли не по любому поводу: чтобы избавить пациента от мигрени, проблем с сердцем, пищеварением и просто для улучшения самочувствия. А шаманы и вовсе прибегали к трепанации, чтобы установить связь с духами.

Торий и радий улучшают самочувствие

В 1920-м на полках супермаркетов Германии появилась зубная паста с торием – считалось, что он полезен для десен, а в Майами в 1950-х врачи советовали пациентам лежать в ящиках с песком и урановой рудой. Медики были уверены, что процедура поможет при артрите, бурсите и ревматизме.

И это еще не все: в магазинах продавался энергетический напиток RadiThor с радием и торием. Производители уверяли, что энергетик поднимает настроение.

Лишь в конце 1960-х годов ученые пришли к выводу, что облучение вредит здоровью, а не поправляет его, и продавать радий под видом пищевой добавки запретили.

Табачный дым в прямой кишке лечит болезни

В конце XV века в Европе появились табачные клизмы. Вводить их рекомендовали при простуде, холере и даже, если человек нахлебался воды.

Процедура проходила весьма специфическим образом. Врачи раскуривали табак, вдыхали дым в легкие и через ректальную трубку выдыхали в кишечник больного пары. Но был один побочный эффект: довольно часто врачи, практикующие такой метод лечения, умирали от диареи, которой заражались от пациентов через рот.

Однако табачные клизмы оставались популярными вплоть до начала XIX века, пока англичанин Бен Броди не выяснил, что никотин пагубно влияет на сердце.

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