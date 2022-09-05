3 пугающих вещи, в которые верили врачи прошлого

С каждым годом медицина развивается все стремительнее, и сейчас нам крайне трудно представить, как лечили людей еще век назад.

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Более того, многие методы медицины прошлого, к которым прибегали врачи из-за нехватки знаний, сегодня можно назвать по-настоящему ужасающими. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Дырка в черепе поможет в борьбе с мигренью и духами

К трепанации мозга врачи начали прибегать еще в 6500 году до н.э. Однако эта небезопасная процедура пользовалась популярностью не только среди наших первобытных предков: ее активно внедряли в свою практику и во времена античности, и в средневековье.

Дырки в черепе сверлили чуть ли не по любому поводу: чтобы избавить пациента от мигрени, проблем с сердцем, пищеварением и просто для улучшения самочувствия. А шаманы и вовсе прибегали к трепанации, чтобы установить связь с духами.

Торий и радий улучшают самочувствие

В 1920-м на полках супермаркетов Германии появилась зубная паста с торием – считалось, что он полезен для десен, а в Майами в 1950-х врачи советовали пациентам лежать в ящиках с песком и урановой рудой. Медики были уверены, что процедура поможет при артрите, бурсите и ревматизме.

И это еще не все: в магазинах продавался энергетический напиток RadiThor с радием и торием. Производители уверяли, что энергетик поднимает настроение.

Лишь в конце 1960-х годов ученые пришли к выводу, что облучение вредит здоровью, а не поправляет его, и продавать радий под видом пищевой добавки запретили.

Табачный дым в прямой кишке лечит болезни

В конце XV века в Европе появились табачные клизмы. Вводить их рекомендовали при простуде, холере и даже, если человек нахлебался воды.

Процедура проходила весьма специфическим образом. Врачи раскуривали табак, вдыхали дым в легкие и через ректальную трубку выдыхали в кишечник больного пары. Но был один побочный эффект: довольно часто врачи, практикующие такой метод лечения, умирали от диареи, которой заражались от пациентов через рот.