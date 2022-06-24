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1 час назад

Древние кальмары-вампиры оказались активными хищниками

Мир24

Палеонтологи описали хищника-«вампира», обитавшего в океанах Земли 160 миллионов лет назад. Он являлся древнейшим известным родичем современных кальмаров, сообщает Scientific Reports.

Древние кальмары-вампиры оказались активными хищниками
Фото: Мир24Мир24

Команда из Университета Сорбонны (Франция) изучили окаменелость головоногого моллюска Vampyronassa rhodanica возрастом 164 млн лет. Они использовали синхротронную томографию, чтобы выявить мелкие особенности строения организма.

Эволюция кальмаров-вампиров изучена не слишком хорошо. Их тела состоят из мягких тканей, которые редко подвергаются окаменению. Тем не менее, французским ученым удалось найти три тела древних кальмаров в осадочном месторождении Ла-Вульт-сюр-Рон.

Исследование показало, что древний кальмар отличался небольшим размером (около 10 см в длину) и имел удлиненное овальное тело с двумя маленькими плавниками. Он обладал мощными присосками на щупальцах и нитями, известными как «перья». Очевидно, эти приспособления использовались для захвата и удержания добычи.

Ученые заключили, что Vampyronassa rhodanica был активным хищником. Это отличает его от современных кальмаров-вампиров. Они также обладают присосками, но используют их только для улавливания дрейфующих органических частиц из воды. Кальмары-вампиры – единственные дожившие до наших дней представители своего семейства и единственные головоногие моллюски, которые не охотятся за живой добычей.

Исследование показало, что древний кальмар занимал совершенно другую экологическую нишу, чем его современный потомок. В ходе дальнейших научных работ ученые намерены установить, что заставило моллюсков так радикально изменить образ жизни и когда это произошло.

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