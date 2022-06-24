Древние кальмары-вампиры оказались активными хищниками

Палеонтологи описали хищника-«вампира», обитавшего в океанах Земли 160 миллионов лет назад. Он являлся древнейшим известным родичем современных кальмаров, сообщает Scientific Reports.
Команда из Университета Сорбонны (Франция) изучили окаменелость головоногого моллюска Vampyronassa rhodanica возрастом 164 млн лет. Они использовали синхротронную томографию, чтобы выявить мелкие особенности строения организма.
Эволюция кальмаров-вампиров изучена не слишком хорошо. Их тела состоят из мягких тканей, которые редко подвергаются окаменению. Тем не менее, французским ученым удалось найти три тела древних кальмаров в осадочном месторождении Ла-Вульт-сюр-Рон.
Исследование показало, что древний кальмар отличался небольшим размером (около 10 см в длину) и имел удлиненное овальное тело с двумя маленькими плавниками. Он обладал мощными присосками на щупальцах и нитями, известными как «перья». Очевидно, эти приспособления использовались для захвата и удержания добычи.
Ученые заключили, что Vampyronassa rhodanica был активным хищником. Это отличает его от современных кальмаров-вампиров. Они также обладают присосками, но используют их только для улавливания дрейфующих органических частиц из воды. Кальмары-вампиры – единственные дожившие до наших дней представители своего семейства и единственные головоногие моллюски, которые не охотятся за живой добычей.
Исследование показало, что древний кальмар занимал совершенно другую экологическую нишу, чем его современный потомок. В ходе дальнейших научных работ ученые намерены установить, что заставило моллюсков так радикально изменить образ жизни и когда это произошло.