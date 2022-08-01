Как в Китае следят за гражданами

Технологии развиваются так быстро, что простой человек не успевает за всем уследить. Чего не скажешь о государстве Китай. Там настроили специальную систему распознавания лиц и внедрили массу технологий, позволяющих следить за гражданам. "Рамблер" рассказывает, как устроена эта система.

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В 2018 году Китай объявил о внедрении системы массового распознавания лиц. Теперь почти каждый шаг человека можно отследить с высокой точностью, проанализировать, а на основе анализа сделать выводы. Камеры помогают не только поймать преступника, но и оценить поведение гражданина в баллах.

За хорошие поступки баллы начисляются, а за плохие, например, чрезмерно частую покупку алкогольных напитков, — списываются. Причем система позволяет уйти в минус, и тогда нужно приложить много усилий, чтобы восстановить социальный капитал. За его уровнем можно следить в специальном приложении. Так, если баллов катастрофически не хватает, человек страдает не только морально. Ему, например, могут не продать билеты на самолет, поезд или в театр.

А самое интересное, что на уровень баллов влияет не только личное поведение. За неблаговидные поступки родителей или друзей балов также можно лишиться. Выбирая спутника жизни, в Китае также стоит интересоваться и уровнем социального капитала.

Камеры наблюдения также записывают звук, голос человека можно будет распознать в радиус 300 метров.