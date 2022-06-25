Более 1100 древних гробниц обнаружено в китайской провинции Сычуань

Археологи обнаружили более 1100 гробниц, относящихся к эпохе поздней династии Шан (1600 г. до н.э. – 1046 г. до н.э.) и ранней династии Западная Хань (202 г. до н.э.-25 г. н.э.) в уезде Янюань юго-западной китайской провинции Сычуань. Об этом пишет «Синьхуа», партнер сети TV BRICS.

Фото: «Синьхуа» «Синьхуа»

По данным научно-исследовательского института культурных реликвий и археологии города Чэнду, столицы провинции Сычуань, с момента начала раскопок в апреле 2020 года на месте руин Лаолунтоу было найдено более 5 тысяч артефактов, включая керамику, изделия из бронзы, железа, золота и серебра.

По словам археологов, большинство керамических изделий представляют собой кувшины с ручками. Среди изделий из бронзы выделяются набор неповрежденного текстильного оборудования, трехколесная бронзовая повозка, которая считается одной из самых ранних моделей такого рода в Китае, а также разнообразные изделия из бронзы в виде ветвей, которые свидетельствуют об уникальных местных верованиях и культах.